Año de récord para la automoción gallega: las empresas cerraron 2025 con 13.300 millones en ventas, un 5% más

La planta de Stellantis Vigo cerró el año pasado con récord de producción. Las 559.427 unidades (un 8% más) representaron todo un hito productivo que arrastró también al resto del tejido empresarial vinculado a esta industria. Pese a la crisis que vive el sector en buena parte del mundo, la automoción gallega logró un 2025 de récord al alcanzar una facturación por valor 13.300 millones de euros, un 5% más. El empleo también aumentó un 1,6%, con 23.900 empleos directos, pero la nota negativa se dio en las ventas al exterior del sector de componentes: cayeron un 6%, 1.965 millones de euros.

Para el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), las cifras son reseñables al darse en el «contexto de transición a la electrificación», resaltando que la facturación alcanzada «equivale al 15,5% del PIB gallego». En cuanto a las exportaciones, los 9.125 millones de euros representaron el 29,5% del total de exportaciones de Galicia.

Los principales productos o servicios al extranjero estuvieron destinados, principalmente, a países como Francia, Turquía, Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania, Portugal, Argelia, Chile y Marruecos. «Como dato significativo, en 2025 Estados Unidos se cae del top ten de destinos exportadores debido a los aranceles impuestos al sector», reveló Ceaga.

Empleo e inversión

En cuanto a la ocupación, la industria de automoción y movilidad sigue siendo relevante en el contexto de la región, aglutinando el 12% del empleo industrial gallego. Con 23.900 empleos directos (a 31 de diciembre), se dio una mejora del 1,6%, pese a los procesos de salidas iniciados en CTAG o Akwell Vigo, entre otros.

Además, «a pesar del contexto actual de incertidumbre que vive el sector por el impacto de la electrificación, las nuevas normativas, la competencia internacional, o los diferentes conflictos geopolíticos», las compañías del sector aumentaron su cifra de inversiones para mejorar las plantas y los equipos. Fueron 179 millones de euros, pese a la ausencia de nuevos grandes proveedores en la región.

Futuro

Repetir el éxito en los próximos años dependerá del devenir tanto de la planta de Balaídos como de la posible instalación en la comunidad del fabricante chino SAIC. Como adelantó este medio, la Xunta tiene muy avanzadas las negociaciones para una fabrica de MG, lo que ha motivado el viaje a China la próxima semana del presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que se citará con la compañía, su filial logística (Anji Logistics), su socio de baterías (Quingtao) y un proveedor que trabaja para ellos (Hasco).

En lo que respecta a Stellantis Vigo, continúa trabajando en nuevos modelos para mantener el liderazgo. Principalmente, a través de las renovadas furgonetas K9, que se esperan en versión híbrida (o microhíbida, MPHEV) o también con una gama más low-cost (de las que ya se están fabricando las primeras unidades), y del Peugeot 2008, de nuevo gozando de éxito de ventas y cuya evolución dependerá del P1X, la próxima generación que llegará con la plataforma STLA Small.