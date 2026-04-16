Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia

La china SAIC quiere producir sus coches en Europa y Galicia cuenta con muchas papeletas para acoger la primera fábrica del grupo en el Viejo Continente. El objetivo es ensamblar los coches MG, la histórica marca británica que bajo el mando de la empresa estatal del gigante asiático está viviendo una segunda juventud intentando cubrir una gran parte de la gama que busca el consumidor: de utilitarios más básicos con motor a combustión, pasando por híbridos, coches 100% eléctricos e incluso un deslumbrante deportivo.

SAIC es uno de los clásicos cuatro grandes (los big four) de la industria de automoción china y bajo su paraguas comercializa diferentes marcas. Destacan, a nivel internacional, las MG, Maxus, Roewe, IM Motors y Rising Auto, pero también opera otras como Wuling, Baojun, Hongyan (de camiones) y Sunwi (de autobuses). Además, cuenta con empresas conjuntas con otros fabricantes como General Motors, Iveco o Volkswagen.

E MG Cyberster, el deportivo de la marca de SAIC / MG

MG es su punta de lanza en el mercado europeo, donde ha tenido un crecimiento fulgurante y ha colado algunos de sus modelos entre los más vendidos, como es el caso de España. Según explicó en su momento el responsable del concesionario de la enseña en Vigo (Zina Móvil, del grupo Pérez Rumbao), nunca había visto nada «tan disruptivo» como la irrupción de la marca. «La comparación podría ser con [la coreana] KIA, pero tardó algo más de tiempo en crecer», apuntó Summa Fandiño cuando los coches chinos todavía arañaban solo un 4% de la cuota de mercado en Galicia (ya superan el 10%).

MG, cuyo origen está en 1924 en Reino Unido como MG Cars (hasta que pasó a manos de SAIC y se convirtió en MG Motors), cubre con su red comercial europea lo que más demandan los clientes, tanto para aquellos que todavía no se atreven a dar el paso a los eléctricos como los que apuestan por los híbridos, con mucho más tirón. La excepción está en el MG Cyberster, un deportivo de más de 60.000 euros.

Sacando este vehículo, el resto van desde el MG 3, el más barato de la gama (con motor a gasolina), hasta los modelos de diferentes tamaños y motorizaciones (con motor híbridos o eléctricos). De entre todos los tipos destacan los SUVs, todavía de moda, con el MG ZS a la cabeza: es el más vendido de la marca con mucha diferencia. Solo en España el año pasado logró situarse como el tercero en la lista en el mercado español (con 23.731 unidades) al crecer un 16,4% respecto a 2024.

Producción

De confirmarse la planta que el grupo quiere para cubrir el mercado europeo, el modelo ZS sería con toda seguridad el elegido para estrenarla. Y el modelo será, como sucede con el resto de marcas asiáticas que llegan al país, a partir del ensamblaje de vehículos despiezados enviados desde Asia. Es decir, los CKD (siglas para completely knocked down) que también explota Stellantis en países como Argelia.

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Para esta primera fase SAIC busca una planta en la que pueda montar una línea de ensamblaje. No necesitará para ello muchos proveedores locales, ya que las piezas llegarán desde fuera, pero eso es algo que con el paso de los años se irá modificando a medida que la compañía vaya necesitando talleres (ferraje, pintura...), aumente la producción y, en definitiva, vaya localizando la producción de componentes.