La sombra de la huelga sobrevuela el convenio del metal de Pontevedra en la lucha por «un acuerdo digno»

Ya van nueve reuniones entre las patronales (Asime, Atra e Instalectra) y los sindicatos del metal (CIG, UGT y CCOO) para la negociación del nuevo convenio colectivo de la provincia de Pontevedra —que afecta a unos 30.000 empleados— y las posturas entre ambos siguen bastante distantes. Los representantes de los trabajadores exigen «mayores avances para hacer un marco global acorde a la situación real del sector y de las necesidades que tenemos de dignificarlo y ser un polo de atracción para el empleo que tanto demanda la patronal», tal y como señala Celso Carnero, portavoz de CC OO.

Según detalla la última propuesta de las empresas es un convenio con una vigencia de cuatro años. Proponen una subida salarial total del 13% (un 4% el primer año y un 3% cada uno de los restantes) con una revisión del IPC hasta un máximo del 2%. También ofrecen una reducción de ocho horas laborales aplicable en el 2028 y un día más de vacaciones desde 2026. Otras novedades con respecto al convenio anterior son la diferenciación económica de un oficial de primera con el de segunda, complementos por desplazamientos para zonas en conflicto o pluses de trabajos especiales (tóxico, penoso y peligroso).

La CIG considera que la postura de las patronales se mantiene inmóvil y que «no garantiza un convenio digno». Considera que prácticamente todas las propuestas son las mismas que en la cita anterior, a excepción del incremento de los sueldos, que se «aumentó en un solo punto». Atendiendo a los coeficientes reductores que solicitaban los sindicatos en su plataforma, las empresas están dispuestas a «hacer un estudio», pero «se niegan a mayores a garantizar las jubilaciones parciales para el personal trabajador que lo solicite».

Ante esta situación, el sindicato defiende que todavía hay ciertos aspectos relevantes por los que luchar, como son la subrogación, la posibilidad de realizar la jornada de forma continua en los meses de verano, «aunque sea en el naval» debido al estrés térmico al que se someten los trabajadores o a la regulación de los contratos fijos discontinuos.

Solicitan también una mejora salarial «en los desplazamientos a países peligrosos, no solo a los que se están en guerra». En este sentido, argumentan que «ante lo que está sucediendo a nivel internacional, no podemos marcar topes en la revisión del IPC, ya que correríamos el riesgo de no garantizar ni tan siquiera el poder adquisitivo, con el peligro que significa un convenio colectivo de tan larga duración».

«Pasar a la acción»

Debido a las posturas alejadas entre ambas partes, la CIG convoca a los trabajadores a una concentración el próximo martes 21 a las 11.00 horas delante de la sede de Atra, en la calle Príncipe. El sindicato advierte: «Camino de la huelga en el sector». Celso Carnero declara que «si en la próxima reunión no se dan los avances suficientes, sí o sí tendremos que pasar a la acción».