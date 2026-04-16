Amenaza
Rusia señala como "potencial objetivo" a la empresa española Oesía por equipar drones ucranianos
La compañía española afirma que trabaja "en cumplimiento estricto con la regulación vigente" junto al Gobierno español y la Unión Europea
El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado una lista con una veintena de empresas, entre las que se encuentra la española UAV Navigation, del grupo Oesía, que colaboran en la fabricación de drones ucranianos, lo que las sitúa, según Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, como "potenciales objetivos". Oesía, consultada por EL PERIÓDICO confirmó su presencia en la citada lista.
"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas", ha advertido Medvedev.
"Que los ataques se hagan realidad depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!", ha escrito en sus redes sociales el expresidente ruso.
Medvedev hace referencia a un listado publicado el miércoles por el Ministerio de Defensa en el que señala, con nombres y direcciones, once sucursales de empresas ucranianas en Europa y otras diez compañías que facilitan componentes para la fabricación de drones, en el caso de Oesía, receptores de radionavegación espacial.
Oesía ha lanzado un comunicado en el que afirma que "UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación cigente y dentro del trabajo conjunto con el Gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea". La firma española que preside Luis Furnells señala que la UE y el Gobierno "cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania".
Rusia advierte de que este respaldo europeo "conlleva consecuencias impredecibles" y supone "un paso deliberado" hacia "una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo y la "progresiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania".
"En lugar de reforzar la seguridad de los Estados europeos, las decisiones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia", ha censurado Moscú.
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