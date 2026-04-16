De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia

El mercado laboral en España continúa medrando a base de la incorporación constante y notable de remesas de afiliados, buena parte de los cuales son de nacionalidad extranjera. También en Galicia, que en el último año incorporó más de 16.600 trabajadores al sistema. De este volumen total, más del 65% fueron de procedencia foránea (10.860 personas), de acuerdo a los datos desglosados facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). A día de hoy, más de 80.000 afiliados en la comunidad —y es nuevo récord— son extranjeros.

El empleo extranjero en el conjunto de España sumó 74.722 ocupados en marzo, hasta llevar el total de afiliados a un nuevo máximo de 3,15 millones, que suponen el 14,4% de todos los cotizantes. Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último año se han sumado 230.358 afiliados extranjeros en un contexto de crecimiento de un mercado que sigue sin dar muestras de agotamiento pese al actual contexto de incertidumbre geopolítica y económica global.

En el caso gallego, la inmensa mayoría de las nuevas incorporaciones de extranjeros al sistema son extracomunitarias, con incluso descensos de trabajadores de nacionalidad búlgara o rumana. Por contra, los trabajadores de países externos a la Unión Europea aumentaron en más de un 20% interanual, hasta los 60.500, con incrementos exponenciales de venezolanos (25,7%, hasta 13.273 personas), peruanos (37%, hasta los 5.937) o marroquíes (cerca de un 15%, hasta los 4.098 afiliados en marzo). También fue significativa la incorporación de personas de nacionalidad cubana (28% de subida, hasta las 3.052), colombiana (27,7%, hasta las 5.937) o de Senegal (son 2.347 afiliados tras una subida del 13,6%).

Balance estatal

En todo el país, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256). De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4 % de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente. "La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón", resaltó en una nota la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Noticias relacionadas

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. "De hecho, el 42,9 % del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros", inciden.