Pymar y Cunef renuevan su convenio para formar a futuros ingenieros navales

Pymar y Cunef Universidad han renovado su convenio de colaboración para dar continuidad al Programa de formación financiera para la industria naval, una iniciativa pionera en España que busca dotar a los estudiantes de ingeniería naval de una preparación más completa durante su paso por las Becas Pymar. La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, y la rectora de Cunef Universidad, Ana I. Fernández, rubricaron en Madrid la renovación de una alianza estratégica en marcha desde 2024 y con la que ambas entidades pretenden responder a una demanda creciente del sector: la necesidad de contar con profesionales capaces de combinar el conocimiento técnico con una sólida visión financiera.

López del Pozo destacó que «la alianza con Cunef Universidad es una relevante aportación para forjar un perfil diferencial, capaz de liderar proyectos de altísima complejidad técnica y financiera». En esa misma línea, subrayó que «el sector naval español es un referente mundial por su profesionalidad y calidad, y nuestro compromiso es que siga siéndolo, invirtiendo en el talento de quienes lo van a hacer posible».

Por su parte, Ana I. Fernández aseguró que «esta alianza con Pymar es una muestra de nuestro compromiso con una formación transversal, conectada con los retos de la industria y el desarrollo tecnológico». La rectora añadió que el objetivo es que «los futuros ingenieros navales incorporen una sólida visión financiera para liderar proyectos complejos, sostenibles e internacionales, y apoyar así su incorporación al mercado laboral con un perfil profesional diferencial».

La relevancia de Pymar dentro del ecosistema naval se refleja, además, en sus cifras de actividad, con más de 4.970 millones de euros en garantías financieras otorgadas y 832 buques construidos por un importe superior a los 14.870 millones de euros.

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La edición de 2025 marcó un récord de participación, con más de 60 solicitudes, la cifra más alta de la historia del programa. En conjunto, Pymar ha destinado 1,4 millones de euros a esta iniciativa, de la que ya se han beneficiado cerca de 500 estudiantes.