Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos

La CIG convoca una jornada de huelga en distintas localidades de Galicia para exigir el cese de la negociación del primer convenio estatal de la Asociación Retail Textil de España (Arte). Es la nueva patronal de grandes multinacionales como Inditex, Mango, Primark o Calvin Klein. El sindicato asegura que el preacuerdo —firmado por CC OO Y Fetico— «supone un importante retroceso en los derechos laborales y salariales de los trabajadores». UGT también expresa su rechazo a la situación. Por ello, este viernes tendrá lugar un paro general en la comunidad, que «afecta a unas 35.000 o 40.000 personas», tal y como señala Lucía Domínguez, representante la CIG-Servizos.

Además, la firma de este convenio supondría su inmediata aplicación en todas las provincias. Los convenios provinciales quedarían así automáticamente excluidos al estar caducados. «En Pontevedra estaban a punto de firmar uno nuevo que suponía muchas mejoras con respecto al que ya tenían», relata Domínguez. Esto supone una mayor presión por intentar «parar el de Arte como sea antes de que siga avanzando la intención de pasarnos a un acuerdo estatal y perder los derechos que ya tenemos».

«Nuestro Convenio Colectivo de Comercio Vario supera mucho al de Arte, que no regula ni unos mínimos», critica Eva María Rojas, secretaria general de FeSMC-UGT de la provincia de Pontevedra. Según la CIG, el nacional conllevaría una reducción de «alrededor de 2.000 euros al año» o la desaparición del plus salarial de antigüedad, entre otras desventajas. En el caso de Pontevedra, Rojas manifiesta que «ya había un texto preparado y estaba previsto que se firmase mañana». El objetivo es claro: «que se firme cuanto antes para que prevalezca, mientras esté vigente, sobre el estatal en caso de que salga adelante».

Por su parte, la nueva patronal defiende lo contrario sobre el preacuerdo: «Apuesta por la mejora de las condiciones laborales con incrementos salariales y la incorporación de medidas que contribuyen a fortalecer y modernizar el sector en materia laboral. Gracias a la responsabilidad y voluntad de consenso de las partes, el sector de las grandes cadenas del comercio textil se regirá por un marco regulatorio estable y mejorará las condiciones laborales de más de 100.000 personas trabajadoras».

La portavoz de UGT define a la propuesta de Arte como «una competencia bastante desleal hacia las pequeñas empresas, que son las más afectadas y tienen muchos problemas para sobrevivir con las grandes superficies». Mientras que estos pequeños comercios «están dispuestos a mantener unas condiciones dignas para sus trabajadores e incluso pagar salarios más altos», las grandes empresas «líderes de ventas y que ganan muchísimo más dinero quieren tener trabajadores precarios». «Es lo de siempre, el pez grande se come al pequeño», concluye.

Movilizaciones

La CIG establece la primera jornada de huelga en toda Galicia este viernes, a excepción de A Coruña, que ya lleva dos reivindicaciones previas por este motivo y donde también está convocado paro el sábado. «Lo diferente con respecto a otras convocatorias de huelga es que ahora el contexto cambió considerablemente porque hay un preacuerdo firmado encima de la mesa. La decisión de estas huelgas es coincidiendo con que el próximo lunes 20 es la reunión en Madrid del convenio de Arte», confiesa Lucía Domínguez. En la ciudad de Pontevedra, los piquetes saldrán a las 8.30 horas desde el cruce de la calle Benito Corbal con Sagasta. Posteriormente, a las 12.00 horas habrá una manifestación en frente el Hospital Provincial.

En Vilagarcía, la concentración será a las 10.00 horas en la calle Alcalde Rei Daviña, en frente de la tienda de ropa «Pull&Bear». UGT también tiene prevista una concentración a las 19.00 horas en Vigo, delante del Museo Marco.