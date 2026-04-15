La Xunta echa el lazo a la planta de coches de MG para Galicia y se cita en China con sus proveedores

SAIC, uno de los clásicos cuatro grandes de la automoción en China (junto a FAW, Dongfeng y Changan), presentó a comienzos de este mes su informe de 2025. Además de destacar el aumento de un 4,5% en la facturación (81.563 millones de euros) y el resto de resultados, el grupo celebró el auge de su marca MG en suelo europeo, «la marca china más vendida en Europa» gracias a sus más de 300.000 unidades vendidas. «Al mismo tiempo, la empresa ha impulsado activamente la producción local mediante el establecimiento de fábricas contratadas y el montaje CKD en el extranjero», apunta la empresa. Aunque SAIC no haga referencia expresa en su resumen anual a la búsqueda activa de un emplazamiento para producir en el Viejo Continente, la decisión está muy cerca. Y después de la reactivación de los contactos el año pasado, la Xunta le ha echado el lazo a la planta de coches de la marca MG y el presidente, Alfonso Rueda, se ha citado con el grupo y con sus principales proveedores en China para darle un impulso al importante desembarco.

SAIC Motor Corporation Ltd., empresa estatal, lleva meses anunciando sus intenciones de establecer una base productiva en Europa y España estuvo en las quinielas desde el primer momento, con Galicia ofreciéndose para acogerla ya en 2024. Las tensiones arancelarias fueron retrasando la decisión, pero el grupo se ha movido con sondeos sobre el terreno y conversaciones de alto nivel. Como avanzó este medio, hubo varias reuniones con la Xunta, la Autoridad Portuaria de Vigo, algunos de los proveedores del área olívica y visitas al polígono de la Plisan (al menos, en dos ocasiones), uno de los posibles futuros emplazamientos.

Tras estos precedentes, las negociaciones siguieron sin que nada trascendiera a la opinión pública más allá de los requisitos que demanda el fabricante y que Galicia cumple. Hasta ahora. El presidente de la Xunta anunció un viaje a China la próxima semana para promocionar el turismo de la región y también para captar inversiones. Entre las reuniones previstas destacan las que tienen que ver con SAIC, ya que además de un encuentro con el propio fabricante, Rueda también se citará con la filial logística del grupo chino (Anji Logistics, que opera 41 buques), su socia en materia de baterías (Quingtao) y uno de los proveedores de diversos componentes y tecnologías (Hasco). Cabe recordar que a Galicia solo llegan proveedores de componentes para un fabricante, Stellantis Vigo, por lo que la cita con Hasco o Quingtao es significativa.

Está por ver si la visita responde a un paso más en esa negociación por una fábrica de coches o si Rueda vendrá con un anuncio oficial de la inversión bajo el brazo. Xunta y fabricante guardan silencio, pero fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que están «muy calientes», si bien apuntan a que al menos la primera instalación que planea SAIC tendría que ver con un taller de ensamblaje (CKD, unidades despiezadas llegadas de China) que apunta al norte de la comunidad.

SAIC también fue una de las empresas con las que se reunió esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la segunda jornada de su agenda oficial en Pekín. Un encuentro en el que estaban presentes otras empresas, principalmente vinculadas a la automoción, aunque también otras que ya han decidido inversiones en España. Un ejemplo es Hithium, la empresa de baterías que apuesta por Navarra, región que viajó a China para firmar el acuerdo para la inversión de 400 millones.