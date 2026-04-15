El Ibex 35 cierra en rojo y amplía la brecha con Wall Street ante la incertidumbre por Irán

Los inversores europeos han moderado este miércoles su optimismo respecto a las perspectivas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El Ibex 35 ha cerrado en rojo con una caída del 0,55% este miércoles, mientras que, al otro lado del Atlántico, Wall Street se acerca a un máximo histórico gracias a una serie de resultados en el sector bancario. El S&P 500, considerado el índice de referencia, está a solo unos centímetros de alcanzar un nuevo máximo. La brecha transatlántica se ha hecho más evidente este miércoles, ya que los inversores estadounidenses han optado por creer en un conflicto breve en Oriente Próximo.

En el resto del continente, las bolsas registraron caídas. La Bolsa de París cedió un 0,70%, al igual que el índice paneuropeo, el Euro Stoxx 50, que bajó un 0,60%. En Fráncfort, el DAX solo cayó un 0,20%.

En los mercados de materias primas, el crudo Brent apenas se movió durante la sesión, tras unas semanas de altibajos a raíz de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El referente europeo cerró la jornada con una subida del 1%, hasta los 95 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,30%, hasta los 92 dólares. El petróleo ha abandonado el terreno de los tres dígitos después de que Donald Trump declarara a Fox News que consideraba que la guerra estaba llegando a un fin cercano.

En el Ibex 35, Fluidra fue la acción que más subió durante la sesión, con un avance del 3,97 %. Le siguieron Indra (+2,46 %), Acciona Energía (+2,39 %) y Grifols (+0,94 %). En el lado contrario, los valores bajo más presión este miércoles han sido Repsol (-2,75%), Fluidra (-2,37%) y Ferrovial (-1,73%).

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Parte del pesimismo que ha vivido hoy Europa se debe a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que la guerra podría frenar el crecimiento mundial en dos décimas, pasando del 3,4 % al 3,2 % este año.