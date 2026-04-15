La eólica gallega prevé otro año de «dramático parón» para el sector y tilda de «penosa» la evolución histórica de la potencia instalada

Otro año de «dramático parón» para la industria del viento. Esa es la previsión que contempla la Asociación Eólica de Galicia (EGA) para 2026 en la comunidad, donde asegura que «los pleitos, la burocracia y el exceso de regulación» han echado el freno al desarrollo de las renovables.

La patronal emitió este miércoles un duro comunicado en el que tilda de «penosa» la evolución histórica de la potencia instalada en el territorio gallego, recordando que España duplicó sus megavatios (MW) en los últimos 20 años, hasta los 33.000, mientras la autonomía apenas acumula 4.000, un 25% más. Para este ejercicio, para más inri, solo contempla la instalación de 118 MW en Galicia, correspondientes a tres repotenciaciones.

«La eólica solo creció en Galicia un 4% desde 2014. Esta es la realidad en perspectiva de la que la sociedad gallega debe ser consciente, porque las energías renovables constituyen la única salida o camino en la transición energética, ya que afecta a todos los sectores económicos», señala la entidad.

EGA enmarca estas palabras en un contexto de «sucesivas crisis» que «han puesto de relieve la imperiosa y urgente necesidad de acelerar la transición energética», sobre todo en un momento en el que los combustibles fósiles vuelven a estar por las nubes por el conflicto de Irán, una nueva escalada que amenaza con reproducir la espiral inflacionaria que provocó la guerra de Ucrania. «La volatilidad de los precios, las bruscas oscilaciones de las bolsas de valores occidentales y la enorme incertidumbre mundial acentúan nuestras carencias y debilidades», apunta la asociación, que insiste: «Tenemos el recurso (viento de calidad), la tecnología y el conocimiento adquirido durante más de 30 años; así que es hora de aprovechar nuestras fortalezas propias y básicas para procurar un cambio de tendencia».

Caída de la generación

La patronal gallega recuerda también que la generación eólica ha caído a lo largo del último lustro, con una reducción del 16% en Galicia. Aun así, sigue siendo la primera fuente de generación eléctrica en el mix, con 8.609 GWh producidos el año pasado. De ellos, la práctica totalidad corresponde al norte de la comunidad, con Lugo a la cabeza (48,1%) y después A Coruña (35,4%) frente a las provincias de Pontevedra (11,1%) y Ourense (5,5%).

«Si no apostamos por las renovables, viviremos mucho peor en todos los aspectos por independencia y seguridad nacional, por garantía en el abastecimiento y suministro, por el precio (siempre más barato) y por el cambio climático», remarca la asociación, que pide a las administraciones públicas que asuman «de forma explícita» el reconocimiento del interés público superior de los parques eólicos, «tal como mandató la Unión Europea en 2023».