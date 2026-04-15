La AIReF rebaja al 2,3% su previsión de crecimiento para 2026 y alerta de riesgos por la guerra de Irán

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó este miércoles en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,3%, y alertó de los riesgos a la baja derivados de la crisis en Irán, así como del posible incumplimiento de la regla de gasto nacional y europea. En su Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026, presentado por la nueva presidenta del organismo, Inés Olóndriz, la AIReF mantiene en el 4,5% su previsión de crecimiento nominal, una variable clave para las proyecciones fiscales.

El organismo advierte de que la guerra en Irán introduce “elevados riesgos a la baja” sobre este escenario y calcula que el avance de la economía podría recortarse en 0,2 puntos por el encarecimiento de la energía. Aun así, considera que las medidas aprobadas por el Gobierno amortiguarán parte de ese impacto, con un efecto de 0,14 puntos sobre la media de 2026.

Olóndriz subrayó además que España parte de una posición más “resiliente” que otros países gracias a varios factores internos que pueden sostener la actividad: la llegada de flujos migratorios, la solidez del mercado laboral, la aportación de los fondos Next Generation, la elevada tasa de ahorro de los hogares y una situación financiera más saneada de familias y empresas.

En el terreno fiscal, la AIReF elevó en seis décimas su previsión de déficit público para 2026, hasta el 2,6% del PIB, dos décimas por encima del nivel estimado para 2025. La revisión responde al efecto de las medidas extraordinarias aprobadas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo y a los fenómenos climáticos que afectaron especialmente a Andalucía y Extremadura.

La institución también revisó al alza la inflación prevista para 2026, hasta el 3,2%, lo que supone 1,2 puntos más que en enero, y alertó del riesgo de incumplimiento tanto de la regla de gasto nacional como de la europea ya el próximo año.

En cuanto a la deuda pública, la AIReF prevé que la ratio continúe descendiendo, aunque a un ritmo más moderado, hasta situarse justo por debajo del 100% del PIB en 2026, en el 99,9%, frente al 100,7% previsto para 2025. La reducción sería así de 0,8 puntos, aunque el organismo insiste en que la deuda sigue siendo una de las principales vulnerabilidades de la economía española.

La deuda es una vulnerabilidad

“La deuda sigue siendo una vulnerabilidad que tiene España”, señaló Olóndriz, que recordó además que el país cuenta con márgenes fiscales “bastante limitados”. La directora de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, admitió que persiste una gran incertidumbre a la hora de medir el impacto del conflicto en Oriente Próximo y anticipó que las previsiones deberán revisarse ante la rapidez con la que cambia el escenario internacional.

Pese a ello, la AIReF estima que el aumento del precio del petróleo y del gas natural restará un 0,2% al PIB y añadirá un punto al IPC. En paralelo, calcula que las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Irán tendrán un impacto positivo de una décima sobre el PIB y un efecto nulo sobre la inflación, debido a su carácter transitorio.

El informe no contempla un cierre prolongado, ni parcial ni total, del estrecho de Ormuz. Aun así, Gordo advirtió de que, si esa situación se prolongara, las consecuencias sobre el crecimiento serían “notables” tanto para España como para otras economías.

La AIReF prevé además un incumplimiento del compromiso de gasto neto recogido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. También alerta del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración Central, en las comunidades autónomas y en parte de las corporaciones locales.

Según sus cálculos, para cumplir con la regla de gasto nacional sería necesario aprobar medidas equivalentes a seis décimas del PIB, unos 10.000 millones de euros. Respecto a los compromisos europeos, la AIReF estima que el gasto neto crecerá un 5,9% en 2026, frente al 3,5% comprometido en el plan fiscal.

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La AIReF concluye con varias recomendaciones para reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales, mejorar la coordinación entre administraciones e impulsar la transparencia. Entre otras medidas, pide a Hacienda que establezca mecanismos para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto europea y que publique mensualmente los datos necesarios para seguir su evolución.