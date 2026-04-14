Vasos de café a partir de algas: el proyecto europeo de 4 millones de euros en el que participa Ceamsa

Las máquinas de café o de agua son casi un compañero más en el entorno laboral, en las sesiones de biblioteca o en las largas esperas en hospitales. Las estimaciones señalan que con ellas cada año se desechan en el mundo cerca de 500.000 millones de vasos de un solo uso, de difícil reciclaje (¿quién no ha dudado de a qué cubo hay que tirarlos?) y que generan contaminación por microplásticos. Para intentar darle la vuelta a esta situación, un proyecto europeo de 4 millones de euros busca desarrollar una nueva generación de vasos de café sin plástico y compostables en el hogar a base de algas y residuos agrícolas. Una iniciativa en la que participa la porriñesa Ceamsa.

El proyecto, destacado recientemente por la Comisión Europea, arrancó a comienzos de año y se alargará hasta septiembre de 2028. Está liderado por la compañía británica Notpla, especializada en soluciones de envasado a partir de algas y plantas, que armó un consorcio de una quincena de centros de investigación, universidades y empresas, entre las que se encuentra la firma gallega de algas o el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), de Valencia, y la Fundación Tecnológica Advantx, de Madrid.

Como recuerdan desde Bruselas, «en la práctica se recicla menos del 1%» de los vasos que se usan, «y la gran mayoría termina en vertederos, incineradoras o en el medio ambiente». Para hacerle frente, el proyecto parte de la idea de crear un producto libre de recubrimientos plásticos, aptos para el contacto alimentario, compostables y escalables a nivel industrial.

Con financiación del programa Horizon Europe y bajo el nombre de NO-PLASTI-CUPS, la iniciativa aspira a desarrollar un nuevo revestimiento de base biológica a partir de residuos agrícolas y algas, «con altas propiedades de barrera y capacidad de termosellado» que se pueda aplicar al cartón para que se convierta en un envase desechable. Y aunque los vasos de café son el gancho, sus impulsores piensan en bebidas frías y calientes, además de envases para llevar para alimentos húmedos como, por ejemplo, sopas.

Según Ceamsa, que recibe una ayuda de 100.375 euros, en su caso aportará su «amplia experiencia en materiales naturales y de origen biológico».

Instalaciones

El proyecto es una de las novedades de este inicio de año movido para Ceamsa, que continúa dando pasos para mejorar sus raíces tanto en el exterior como dentro de la provincia. A comienzos de curso FARO adelantó que la firma absorbía parte de la mayor biorrefinería de cáscaras de naranja de Europa, PeelPioneers, de Países Bajos; semanas más tarde anunció la entrada en el capital de la catalana Poseidona para desarrollar un nuevo ingrediente proteico a partir de algas.

Las antiguas instalaciones de Cablerías Auto, ahora de Ceamsa / A. A.

El inicio de 2026 coincide con los trabajos para ampliar las instalaciones del polígono de As Gándaras en el concello que vio nacer la empresa en 1966, una localidad donde Ceamsa explicó el año pasado que estaba duplicando su tamaño tras la compra de terrenos y naves, pasando de 40.000 a 84.500 metros cuadrados de superficie.

Unas de las instalaciones con las que ha ganado tamaño son las que explotaba el proveedor de automoción Cablerías Auto hasta que sucumbió y pidió concurso voluntario de acreedores. Ceamsa adquirió las naves para un uso principal como almacenes. Sin embargo, la firma señala que las están utilizando temporalmente como oficinas «debido a las obras de ampliación que estamos llevando a cabo en nuestras oficinas centrales». Un cambio, matizan, que no implica una ampliación de la plantilla.