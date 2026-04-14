Industria pesquera
Nueva Pescanova inscribe la refundada Promarisco como marca registrada en la Unión Europea
Reemplaza la anterior marca figurativa, anotada en el año 2008, de su mayor filial acuícola
La cría de langostino vannamei, clave en la resurrección del grupo
Fue en el lejano año 2008 cuando Pescanova SA anotó la marca Promarisco en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, antes denominada OAMI). Lo hizo casi en paralelo a la compra del 100% de esta sociedad, con sede fiscal en Guayaquil (Ecuador) y especializada en la cría y transformación de langostino vannamei. En aquel momento la operación supuso la integración en Pescanova de 2.225 hectáreas para el cultivo de esta especie, a sumar a las que explotaba ya en Nicaragua.
Ecuador se ha convertido desde entonces en un agente de primer nivel a escala global y las exportaciones de langostino ya reportan más divisas que las de petróleo, con en torno a 7.600 millones de dólares cada año. Promarisco, por su parte, es a día de hoy un activo clave en la multinacional gallega, que ha logrado salir de números rojos precisamente gracias al empuje de la acuicultura, como analizó FARO.
En este contexto, la dirección de Nueva Pescanova ha procedido a registrar en la Euipo el rebranding de la marca Promarisco, adaptada al estilo del conjunto de la compañía. La solicitud tiene fecha del 10 de este mes de abril y es de una marca figurativa; se ha inscrito a nombre de Nueva Pescanova SL, mientras que la anterior pertenece a Pescanova España SL.
Como consta en el Informe sobre el Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio natural de 2025, el negocio acuícola fue decisivo, especialmente el de vannamei, para que la multinacional lograse al fin salir de pérdidas, con un resultado neto de algo más de 1 millón de euros.
En valores absolutos, la acuicultura generó una producción superior a las 47.300 toneladas, con Ecuador muy a la cabeza gracias a la infraestructura de la filial Promarisco —posee criaderos de larvas, piscinas de engorde y planta productiva—, que da empleo a más de 2.200 personas en la provincia del Guayas. Solo esta subsidiaria aportó cerca de 35.500 toneladas, un 14,5% más que en el ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024.
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