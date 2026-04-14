Filosa vaticina mejores cifras para Stellantis en 2026 tras implantar medidas «dolorosas pero necesarias para corregir el rumbo»

Stellantis se desplomó un 25% en la Bolsa de Milán el pasado 6 de febrero tras anticipar un sobrecoste de más de 22.000 millones de euros para reajustar su estrategia de negocio, un volantazo que la compañía se vio forzada a dar ante el derrumbe del mercado de los eléctricos y las nulas expectativas depositadas en hacer rentable la transición energética. Fueron medidas «dolorosas pero necesarias para corregir el rumbo», reconoció este martes el CEO del gigante automovilístico con planta en Vigo, Antonio Filosa, en el marco de su Annual General Meeting (Junta General Anual) de 2026. Tanto él como el resto de la cúpula del grupo mostraron su optimismo ante los inversores, y surtió efecto: la firma registró la mayor subida de la jornada en el parqué italiano, un positivo 3,5%.

El consejero delegado vaticinó mejores cifras para la empresa este año después de adoptar «una revisión exhaustiva» de su proyecto y «proteger la creación de valor a largo plazo». «Esperamos mejoras en los ingresos netos, los márgenes y el flujo de caja libre, respaldadas por una sólida liquidez y un modelo operativo más resiliente», señaló en este sentido.

Filosa reconoció que la empresa ha reajustado sus planes «a las preferencias de los clientes y a la realidad del mercado», además de identificar y resolver «problemas de fabricación y calidad» y empezar a «cerrar de forma sistemática las brechas de ejecución». Con vistas al futuro, animó a los inversores a estar atentos al próximo 21 de mayo, cuando el conglomerado automovilístico celebrará su Investor Day y presentará la siguiente fase de su estrategia, «con prioridades claras, objetivos creíbles y una hoja de ruta centrada en la ejecución».

«Aún queda trabajo por delante», aseguró el CEO: «Seguimos avanzando con urgencia, responsabilidad y disciplina». «Juntos ganaremos», concluyó, no sin antes dar las gracias a los «250.000 compañeros en todo el mundo cuyo talento, ingenio, pasión y resiliencia hacen avanzar a esta compañía cada día».

«Nos movimos con rapidez»

La junta general de accionistas de Stellantis sirvió para que toda la cúpula revalidase sus cargos, incluido John Elkann, director ejecutivo y presidente del grupo. El italo-estadounidense también sacó pecho de su gestión, especialmente de la primera mitad de 2025, en la que ejerció como CEO mientras la empresa buscaba un sustituto definitivo. «Nos movimos con rapidez para simplificar nuestra organización, reconectar con nuestros clientes y con las comunidades en las que operamos, y empezar a reposicionar la compañía para un crecimiento sostenible y rentable», abundó.

Elkann también tuvo buenas palabras para Filosa: «Antonio ha liderado con una mentalidad centrada en las personas, al tiempo que redefinía las prioridades de la compañía. Ha puesto en marcha un renovado equipo directivo que ha demostrado cohesión, rigor y eficacia en la toma de decisiones y en la ejecución».

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El grupo registró una pérdida de 22.300 millones de euros en 2025 frente al beneficio de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior. En total, contabilizó 25.400 millones de euros en cargos inusuales relacionados con ajustes de garantía, costes de cumplimiento, interrupciones en la cadena de suministro y reposicionamiento estratégico.