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El Consorcio Aeroespacial Gallego renueva cargos y refuerza su proyección internacional

La asamblea general celebrada en Vigo repasó la actividad del último año, anunció el congreso de octubre en Santiago y subrayó el crecimiento del sector en Galicia

Covadonga Toca, Enrique Mallón, David Regades y Jennifer González

Covadonga Toca, Enrique Mallón, David Regades y Jennifer González / FdV

R. V.

Vigo

El Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG) celebró este martes 14 de abril su Asamblea General Ordinaria en Vigo, una cita en la que hizo balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio, avanzó sus próximas acciones estratégicas y analizó la situación actual de la industria aeroespacial gallega. Durante la reunión, la asamblea ratificó la renovación de Héctor Estévez, de Centum, como tesorero, y de Luis Pérez, de Gradiant, como vocal. Además, eligió a Adrián Senar, de Kreios Space, como nuevo vocal del órgano.

El CAG repasó algunas de las principales iniciativas en las que ha participado en los últimos meses, entre ellas su presencia en el comité ejecutivo de la Business Factory Aero, la organización de jornadas sobre certificación de empresas gallegas en defensa y la celebración de la VII Jornada de cadena de suministro aeronáutica junto a Tedae. También destacó su implicación en el proyecto europeo Poctep Aeroganp, en el que colabora con una decena de socios para impulsar un ecosistema de transferencia y cooperación transfronteriza en investigación aeroespacial en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

En el ámbito internacional, el consorcio puso en valor su reciente participación en las ferias Xponential, en Alemania, y Fidae, en Chile, además de anunciar su asistencia en los próximos meses a Xponential Detroit y Unvex, en Murcia. La entidad también confirmó que su 8º Congreso Internacional Aeroespacial se celebrará los días 28 y 29 de octubre en Santiago de Compostela, en una nueva edición que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del sector.

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Sobre la evolución de esta industria, el presidente del CAG, Enrique Mallón, aseguró que «Galicia se ha consolidado como un polo de atracción para empresas aeroespaciales de referencia a nivel mundial». En este sentido, subrayó que «en 2024, esta industria superó los 1.700 empleos directos y facturó más de 165 millones de euros en Galicia».

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