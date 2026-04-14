Alliance Automotive Group, la mayor distribuidora de piezas del coches del mundo, compra la viguesa Recambios Ochoa

En los movimientos de concentración del mercado de los recambios de coches, una de las gigantes del sector vuelve a fijarse en Galicia para expandirse. Alliance Automotive Group (AAG), la mayor distribuidora mundial, acaba de comprar la viguesa Recambios Ochoa. Se hace con el 100% de la empresa fundada en 1978. La operación llevaba meses en negociación y acaba de firmarse.

Con sede en Camiño da Raposeira, Recambios Ochoa es uno de los principales socios de la plataforma de talleres y suministros Serca. La octava en facturación, con una cifra de negocio superior a los 24 millones de euros. Su crecimiento en los últimos cinco años fue muy intenso, con un incremento medio por ejercicio del 20%. Tiene 16 tiendas propias: 11 en la provincia de Pontevedra, 4 en A Coruña y 1 en Ourense. La plantilla alcanza los 170 trabajadores. «Esta implantación territorial, especialmente fuerte en Pontevedra, ha consolidado a la empresa como un actor relevante en el mercado regional y en un socio estratégico para el grupo europeo», señalan las compañías.

Además de España, Alliance Automotive Group, opera en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Rumania y Hungría. Es filial de Genuine Parts Company, cotizada estadounidense que extiende su actividad por toda Europa, Norteamérica, Australia y Asia. Al cierre de 2025 facturó 325 millones de euros, un 22% más que en 2024, y prevé llegar a los 500 millones en 2028 y un ebidta de 50 millones de la mano de movimientos como este, adquisiciones de operadores con arraigo local.

«Oportunidad estratégica»

«Estamos especialmente impresionados por la trayectoria de Ochoa, su dinamismo y la calidad de sus equipos. Su crecimiento sostenido y su sólida implantación territorial son el reflejo de una organización altamente eficiente y orientada al cliente», valoró Nacho Pernas, director general de Alliance Automotive Iberia. La operación, según Eusebio Ochoa, director general de Recambios Ochoa e hijo del fundador, es «una oportunidad estratégica para continuar nuestro desarrollo, apoyándonos en una estructura sólida que comparte nuestros valores de excelencia, compromiso y cercanía con el cliente». Seguirá a bordo de la compañía tras la adquisición como Regional Manager de AAG Iberia.

«Recambios Ochoa, referente indiscutible en la distribución de componentes para el automóvil en el noroeste de España, inicia con este movimiento una nueva de etapa de crecimiento integrada en la red global de Genuine Parts Company», señalan desde Solventis, asesora de la operación en la vertiente estratégica y financiera, junto a Ejaso en la parte legal. Solventis ya apoyó a Recalvi en la venta del 70% del capital a Abac Capital.