Aviación
Iberia suspende sus vuelos directos a Cuba a partir de junio por la crisis de la isla
La compañía establece la previsión de retomar la ruta en noviembre
EP
Iberia ha anunciado que suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir del próximo junio debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país, con la previsión de retomar la ruta en noviembre, siempre que las condiciones lo permitan.
Actualmente, la aerolínea opera tres frecuencias semanales entre Madrid y la isla caribeña durante este mes de abril, en tanto que en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales.
Mientras dure esta suspensión desde junio, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los clientes.
La compañía española también ha recordado que, desde el pasado 9 de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y ha venido siendo necesario realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid.
"Esta suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional. Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas", ha destacado.
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