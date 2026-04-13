Ya en vigor en Galicia: derecho a una reducción de jornada de hasta el 50% con protección frente al despido para los trabajadores que cuiden familiares

Para blindar los derechos de los trabajadores gallegos y del resto del país, el Estatuto de los Trabajadores recoge una serie de normas que regula las relaciones laborales en España y garantiza la posibilidad de ausentarse ante distintas situaciones.

En muchos casos, los horarios de trabajo entran en conflicto con el tiempo y dedicación que exigen el cuidado de familiares, sobre todo si se trata de personas mayores o con necesidades especiales.

Para garantizar la conciliación laboral, el Estatuto recoge el derecho a una reducción de jornada de hasta el 50% con protección frente al despido para los trabajadores que cuiden familiares.

Protección frente al despido represivo

El artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, señala que tienen acceso a esta reducción quienes tengan a su cuidado directo a un menor de doce años, a una persona con discapacidad, al cónyuge o pareja de hecho o a un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad que no desempeñe una actividad retribuida. Asimismo, el texto apunta que la jornada podrá reducirse entre un octavo y un máximo de la mitad de su duración, con la correspondiente disminución proporcional del salario.

Para garantizar que los trabajadores pueden aplicar este y otros derechos similares, los artículos 53 y 55 del Estatuto establecen el marco para la protección del empleado. En ellos se especifica que cualquier decisión que extinga el contrato mientras el trabajador disfruta de una reducción, o incluso si solo la ha solicitado, será declarada nula de pleno derecho.

Aunque la empresa tiene derecho a demostrar que existe alguna causa justificada para el despido ajena a la reducción de jornada, si este se declara nulo la justicia obligará a readmitir al trabajador de manera inmediata, abonando los salarios que no haya percibido mientras dura el proceso.

Por otra parte, existen supuestos en los que la empresa podrá denegar la reducción con causas justificadas y ofrecer al empleado una alternativa que le permita conciliar. También podrá limitar este derecho si dos o más trabajadores solicitan este permiso a la vez. De nuevo, en este caso tendrá que justificarlo y ofrecer alternativas a los trabajadores afectados.

Con estas medidas, el sistema legal busca proteger al trabajador cuando las necesidades familiares entran en conflicto con las exigencias de las empresas.