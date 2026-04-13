Freire bota el «A22 Proserpina», alta tecnología viguesa para la Armada Española

La Armada Española y el astillero vigués Freire Shipyard se dan la mano en la botadura del A22 Proserpina. Es la primera vez que se desarrolla una contratación de este tipo con una empresa privada y que «un buque de este porte se construye fuera de los astilleros tradicionales», tal y como señaló el Almirante General Antonio Piñeiro este lunes en el acto. La embarcación, que lleva el nombre de la diosa de las estaciones según la mitología clásica, tiene la misión de apoyar a la Escuela Militar de Buceo en la formación y capacitación de sus especialistas «en un entorno en el que la seguridad marítima es cada vez más compleja».

«Por los fondos marinos discurren infraestructuras esenciales, como cables con nuestro internet y conducciones de gas. Protegerlas exige preparación, medios y profesionales altamente cualificados. Ahí actúan nuestros buceadores y la Proserpina se convierte en una pieza esencial», subrayó el Jefe de Estado Mayor de la Armada.

Marcos Freire, representante de la cuarta generación de la familia al frente del taller naval destacó las características del «buque innovador, eficiente y completamente novedoso que incorpora tecnologías ecológicas para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones». Tiene una eslora de 32,9 metros y una manga de 9 metros, con autonomía de 500 millas naúticas a una velocidad de crucero de diez nudos, alcanzando una velocidad máxima de doce nudos.

El buque puede realizar misiones prolongadas en aguas nacionales y albergar hasta quince tripulantes. El director general comentó que «la construcción de este buque está generando cientos de puestos de trabajo en la ciudad de Vigo y su área de influencia» y su voluntad por «seguir impulsando este sector estratégico con la Armada Española, creador de riqueza, bienestar y empleo».

Primera buceadora española

La madrina de la ceremonia fue Olga Vallespín, considerada la primera buceadora profesional española. «Mi deseo es que la dotación encuentre en este barco con todos los medios para cumplir su misión. Estoy segura de que con el leal esfuerzo que caracteriza a nuestros marinos podrán cumplir con su cometido primordial: salvar vidas en el mar», proclamó.

«Hoy asistimos a la materialización de un esfuerzo colectivo, de una visión común y de una confianza construida entre la Armada y estos astilleros de tradición centenaria. Freire es historia, continuidad y familia. Este equilibrio entre tradición e innovación es lo que les convierte en un verdadero referente y lo que ha llamado la atención de la Armada para decidir la construcción de este buque aquí», confesó el Almirante General.

«El naval gallego es sinónimo de calidad y eficacia. Desde hoy, la Proserpina deja de ser un proyecto, pasa a ser presente y sobre todo futuro, y queda permanentemente ligada a esta magnífica ciudad de Vigo», se despidió el Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también hizo hincapié en la importancia de la ciudad olívica en este «sector estratégico, que representa en torno al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de 8.000 empleos»: «Vigo es uno de los grandes faros de la industria naval española. En esta ciudad se construyen barcos que navegan, compiten y destacan en todos los mares del mundo».

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Durante su intervención, Blanco hizo alusión a los «más de 18 millones de euros de inversión para reforzar las capacidades de la Armada en la intervención subacuática» y recalcó que «España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa». «Vigo y el sector naval gallego seguirán contando con el apoyo del Gobierno de España siempre y en todo momento», concluyó el representante gubernamental en la región gallega.