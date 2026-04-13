El empleo de las personas con discapacidad crece un 52% en una década, pero Galicia sigue por debajo de la media

España cerró 2025 con 345.854 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social. Un récord histórico que supone un crecimiento del 52,58% en la última década, como señala la Asociación galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal). Aunque el crecimiento es positivo, la asociación apunta que el 58% de las personas con discapacidad en paro llevan más de un año desempleadas, y casi la mitad superan los dos años sin encontrar trabajo.

El último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, publicado este mes con datos de 2025, confirma que la brecha con el resto de la población sigue siendo enorme. Mientras la tasa de actividad general roza el 79%, la de las personas con discapacidad se queda en el 35,4%; es decir, dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar no buscan empleo.

Entre los retos que enfrenta el colectivo en materia de empleo, uno de los que más preocupa es el envejecimiento. Cegasal señala que el 73% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen entre 45 y 64 años, lo que plantea retos específicos para los centros especiales de empleo que «no están siendo abordados con suficientes recursos».

También señalan que, a pesar del aumento de la contratación —subida del 1,52% en 2025 respecto al año anterior— la tasa de estabilidad, del 30%, «es la más baja de todos los colectivos prioritarios».

Galicia, entre las cuatro comunidades con menor tasa de actividad

La asociación asegura que «la situación en Galicia es aún más complicada». Según el mismo informe del SEPE, la comunidad se sitúa entre las cuatro con menor tasa de actividad de personas con discapacidad, junto a Canarias, Andalucía y Asturias. Menos de una de cada tres personas del colectivo participa en el mercado laboral gallego.

Por provincias, los datos (correspondientes a 2023) refuerzan esta estadística: las cuatro provincias gallegas presentan indicadores de afiliación y contratación inferiores a la media estatal, con especial incidencia del paro de larga duración entre mujeres mayores de 45 años.

Para el presidente de Cegasal, Mino Martínez, la asociación que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social de Galicia, los datos «confirman lo que venimos diciendo desde hace años: el empleo de las personas con discapacidad crece, sí, pero a un ritmo insuficiente y con unas condiciones que no garantizan la estabilidad».

«El verdadero drama está en el paro de larga duración. Hablamos de personas que llevan dos, tres, cuatro años sin trabajar. Personas que pierden competencias, que se desvinculan del mercado laboral, que acaban en situaciones de vulnerabilidad extrema. Y mientras tanto, las administraciones siguen tratando la inclusión laboral como un asunto menor», añade Martínez.

El presidente de Cegasal reclama «un cambio de enfoque» en las políticas de empleo: «Los centros especiales de empleo de iniciativa social somos los que más apostamos por las personas con mayores dificultades de inserción. Necesitamos financiación estable, y necesitamos que la Xunta y el Gobierno central entiendan que invertir en inclusión laboral es invertir en cohesión social».