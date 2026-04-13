La crisis del granito y el mármol ensombrece la resurrección de la minería

La minería en España muestra «un patrón de fuerte concentración regional», confirman los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica. Existen áreas con especialización clara en ciertos subsectores. Es el caso de la minería metálica en determinadas zonas del suroeste, las potasas en el nordeste, el yeso en el suroeste y la pizarra ornamental en el noroeste, con epicentro en Galicia. Coexisten, además, territorios con presencia diversificada de varias actividades y otros que casi en exclusiva se trabajan los productos de cantera. «Esta estructura territorial condiciona la relevancia económica y social de la minería en determinadas comarcas y explica que el impacto de la evolución de los precios y de la demanda sea muy desigual por regiones», detalla el departamento liderado por Sara Aagesen.

En todo el país, la producción del sector repuntó el 1,6% a lo largo de 2024, alcanzando los 3.628 millones de euros en 2024. Galicia es la cuarta comunidad con el 8,7% de la producción, unos 317 millones de euros, y la que mayor caída registra: -5,9%, según el balance que acaba de publicar Transición Ecológica.

¿Y cuál fue esa evolución de las diferentes ramas mineras? Destacan los productos de cantera con 1.291 millones de euros. Su producción aumentó el 5,3%, «impulsado principalmente por la recuperación y el dinamismo de la construcción y de la obra civil, que han elevado la demanda de áridos». En Galicia, en cambio, esta pata del sector se mantuvo muy estable con un valor de 74,5 millones de euros. La minería metálica repuntó el 0,5% (981 millones) y los minerales industriales (903 millones en España y 70,5 millones en la comunidad) bajaron el 0,4%. Los recursos energéticos se desplomaron el 22,4% y su posición es cada vez más residual: 9,3 millones de euros.

Roca ornamental

Las ventas de la roca ornamental menguaron el 1,7%, hasta los 443,7 millones de euros, «asociado a una disminución de la producción, si bien los precios de determinados recursos han mostrado una tendencia al alza». Ninguna otra comunidad tiene el peso de Galicia en este tipo de productos: el 39% del total, por encima de los 172 millones de euros. El peor saldo en tres años a causa, sobre todo, de la crisis del granito: 11% de recorte de valor y caída del 3,9% en producción, hasta los 66,3 millones, por «una corrección de precios y una menor demanda en determinados mercados».

La pizarra es de nuevo el principal material dentro del nicho de negocio de la roca ornamental con 824.375 toneladas (11,5% menos que en 2023) y un valor de 264,9 millones (-1,4%). El mayor ajuste se registró en el mármol con una reducción del 17,7 % en tonelaje y del 32,5% en valor, hasta 18,5 millones de euros, «lo que apunta a una contracción significativa de la demanda y a una presión a la baja sobre los precios». En el otro lado de la moneda figura la caliza, que elevó casi el 12% la producción y el 17,7% la facturación (53,4 millones de euros), «consolidándose como uno de los productos más dinámicos».