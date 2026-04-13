El presidente de Adif cuestiona el informe de la UCO sobre la ruptura de la vía: "No es un método fiable"

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, pone el foco en cómo el último informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a una ruptura del carril veintidós horas antes del accidente de Adamuz que causó el fallecimiento de 46 personas. El primer directivo del administrador ferroviario cree que la caída de corriente detectada por el circuito de vía es compatible con "roturas iniciales o parciales o fisuras", pero no justifica que efectivamente se produjese.

Marco de la Peña insitió en numerosas ocasiones durante una comparecencia sobre la última situación de las investigaciones que el papel del circuito de vía es detectar la presencia de un tren, no fracturas en carriles, que calificó como labor "accesoria". "El sistema que detectó una ligera caída en la corriente eléctrica casi un día antes, "solo es fiable para detectar dónde están los trenes, no para detectar anomalías en las vías". Sobre esto último, el presidente de Adif señala que la única forma de detectarlas es a través de inspecciones regulares de las vías a través de oscultaciones.