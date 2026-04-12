El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»

El puerto de Sagunt, en la Comunitat Valenciana, contará con un importante hub náutico pensado para la reforma y reparación de los yates y megayates del Mediterráneo. Y el naval vigués será uno de los principales impulsores. Astilleros de Mallorca, empresa propiedad de dos familias olívicas con amplia trayectoria en esta industria como son los Freire y los Santodomingo, anunció un acuerdo con VMG Refit&Repair para explotar las modernas y grandes instalaciones que está ampliando en la zona portuaria valenciana. Un emplazamiento de 76.800 metros cuadrados que cuenta con el elevador para yates «más grande del mundo».

Astilleros de Mallorca tiene su origen en 1942, cuando nació para trabajar con los pesqueros de la zona desde una zona conocida como La Pedrera, en Palma. Lo hizo bajo el nombre de Astilleros de Palma y no fue hasta 1968 cuando estrenó tanto el nombre (fruto de la fusión con otras atarazanas locales) como su emplazamiento actual, conocido como Contramuelle. A lo largo de su historia fabricó decenas de buques, siendo el último el yate Aldonza en 1994, año en el que se centró en labores de refit y reparación. Para entonces, los Freire y los Santodomingo ya se habían hecho con el control del accionariado, donde figura Jesús Freire Pichín como presidente e Inversiones SanBerry como vicepresidente.

A punto de cumplir los 85 años de vida, la empresa se ha embarcado en uno de sus movimientos más ambiciosos. En concreto, el astillero «amplía su presencia en el Mediterráneo» gracias a un «acuerdo estratégico con VMG» que supondrá el establecimiento de «un nuevo núcleo operativo clave en la España continental», donde Astilleros de Mallorca ya tiene presencia con la Marina Port Tarraco (Cataluña) y la Marina IGY Málaga (Andalucía).

Con ello, la firma balear sumará 76.800 metros cuadrados de área operativa, oficinas, taller especializado, grúas pórtico (de 10 y 2 toneladas) y, sobre todo, un elevador de buques único en el mundo. Y es que VMG ha anunciado a bombo y plantillo la puesta en marcha de este sistema encargado a la estadounidense Pearlson Shiplift Corporation que será capaz de llevar a tierra embarcaciones de 125 metros de eslora y 5.000 toneladas.

El elevador de VMG en el puerto de Sagunt / VMG

La valenciana celebró el acuerdo con Astilleros de Mallorca, de los más «consolidados y respetados en la industria de los superyates», y destacó su inversión, un hito que «mejora significativamente» su capacidad para acoger proyectos de refit «a gran escala».

«Esta colaboración no es simplemente una expansión geográfica, sino parte de una visión clara: estar presentes donde la industria nos requiera, manteniendo los mismos estándares técnicos, capacidad operativa y compromiso que definen a Astilleros de Mallorca», explica la compañía con vínculo vigués, que resaltó que la alianza le permitirá optimizar plazos.

Concesiones

El espacio en el que operará la empresa de las familias Freire y Santodomingo en la provincia de Valencia será casi tan grande como el que explota en Palma. Allí dispone de un astillero con un área de 23.000 metros cuadrados y otros 55.000 en un área cercana que bautizan como STP, donde disponen de 53 amarres para yates de hasta 90 metros y seis grúas travelift de hasta 1.000 toneladas.

Las instalaciones de Astilleros de Mallorca en Palma / Astilleros de Mallorca

Como recogió hace unos días el medio Levante, del mismo grupo editorial que FARO, VMG planea invertir más de 67,2 millones de euros para ampliar su concesión en el puerto comercial de Sagunt. A su juicio, «garantiza que la instalación resultante alcanzará los estándares técnicos y operativos propios de una infraestructura de carácter avanzado y de referencia en el sector». En la solicitud para ampliar la concesión hasta 2081 señala su intención de crear «un gran hub náutico en la zona» que sirva también de «polo de atracción» para otras empresas. Prevé dar trabajo a 700 personas y un movimiento anual de al menos unos 200 barcos.

En lo que respecta a Astilleros de Mallorca, en los últimos años se desató una polémica local por el uso del suelo y lámina de agua que ocupa. La empresa disponía de concesión hasta diciembre de 2027 y la Autoridad Portuaria negó cualquier tipo de prórroga para ejecutar una reordenación del espacio que incluiría mover la atarazana a otra zona. A mediados del año pasado medios mallorquines recogieron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que obligaba a prorrogar la concesión hasta 2041 en base a la solicitud cursada en 2015, que no llegó a ser respondida.