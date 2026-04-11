La viguesa Europrecis sucumbe tras un fallido «prepack» concursal: la plantilla lleva sin cobrar desde noviembre

La figura del prepack concursal nació para ayudar a empresas que están en una situación crítica, como herramienta previa al concurso. Busca la venta de los activos de una forma más ágil, evitando así que pierdan su valor y que pueda continuar la actividad. En Vigo lo estrenó Hijos de J. Barreras, cuando el astillero entró en crisis y terminó pasando a manos de Grupo Armón. Un proceso que culminó con éxito, pero que no siempre se da. Este fue el caso de Europrecis Galicia, la compañía viguesa especializada en mecánica industrial que no logró cerrar la venta de la empresa y que, como adelantó FARO, solicitó de forma voluntaria el concurso de acreedores tras no poder hacer frente a las deudas. De hecho, los cerca de 40 trabajadores llevan sin cobrar desde noviembre del pasado año, según fuentes de la plantilla.

La firma, que cumple 45 años de vida, está especializada en utillaje para diversos sectores, siendo el principal el de automoción. Entre sus clientes se encuentran compañías como Stellantis, Benteler o Faurecia, pero también otras vinculadas al naval como Ganaín y a la aeronáutica como Aernnova o MTorres. Oficialmente suspendió su actividad productiva el pasado 8 de marzo.

Fuentes conocedoras de la situación informan que Europrecis Galicia lleva una mala racha desde la pandemia de covid y no ha sido capaz de hacer frente a «una carga de deuda muy elevada». Según las últimas cuentas disponibles, de 2024, debía a largo plazo 2,9 millones de euros, por los 525.000 euros a corto. Cifras importantes teniendo en cuenta que su facturación media se sitúa en unos 3 millones de euros (2,65 millones en 2024).

En este contexto, la dirección intentó reconducir la situación, incluyendo un préstamo con el Igape en 2023 (por valor de 45.462,77 euros) y dos ampliaciones de capital en los últimos meses (por importe total de 203.000). Sin embargo, no fue suficiente y desde enero activó la figura del prepack para busca un comprador. «Se hicieron muy mal las cosas», trasladan desde la plantilla, que avanzan que hubo interés de otras empresas, «pero no salió».

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía ayer el proceso concursal informado por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. En el edicto, que tiene fecha del 7 de abril, el juzgado ha determinado la «intervención de las facultades de administración y disposición de los concursados sobre su patrimonio». Se abre ahora un plazo preceptivo de un mes para que los acreedores comuniquen sus créditos al administrador concursal, Rubén Alberto López Paz, socio director de Polo Atlántico Consultores.