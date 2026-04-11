Uruguay se aviene a retirar las patrulleras a medio construir de Astilleros Cardama: «Se trabaja en ello»

Uruguay sigue centrando buena parte de la atención mediática en las patrulleras oceánicas canceladas con Astilleros Cardama. Aunque la rescisión definitiva tuvo lugar hace dos meses, la comisión parlamentaria activada en el país sudamericano lleva semanas investigando todo el proceso de compra por valor de 82,2 millones de euros. Al mismo tiempo, la justicia uruguaya está investigando la denuncia por presunto fraude presentada por el Gobierno de Yamandú Orsi, la empresa viguesa arma su defensa legal ante lo que consideran un atropello y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) charrúa sigue buscando un nuevo astillero que le entregue patrulleras. Así lo recordó esta semana la ministra Sandra Lazo en una intervención en la que avanzó que están estudiando la retirada de los restos de las patrulleras como se demandó desde la atarazana de Vigo. «Se trabaja en ello», señaló.

Tras la rescisión unilateral por parte de la administración de Orsi, Cardama envió una dura y larga carta respondiendo a la decisión, catalogándola de «totalmente ilegítima» y con «un modo de proceder abusivo y malintencionado» que buscó «ensuciar gratuitamente» a la empresa. En esa misma misiva firmada por Mario Cardama, exigía la retirada de los bloques construidos y ensamblados del astillero, donde ocupan una de las vías, alegando que generan «gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados por el Estado».

Ante los medios de su país, Lazo reconoció que la petición del astillero «es lo que corresponde», en alusión a que lo construido es del MDN. «No es algo que podamos viajar y traerlo al hombro», apuntó, señalando también que barajan «algunas posibilidades que se puedan hacer en el propio territorio». Según medios locales, se estaría analizando el trasladarlos a otro emplazamiento en España, fuera de Cardama.

Inauguración de Indra

Lazo hizo estas declaraciones tras el acto de inauguración de un centro de Indra Group en el país sudamericano, justo en la misma semana en la que la multinacional española presentó en Vigo su «Plan de crecimiento y atracción de talento en Galicia», con el que prevé contratar este año a 170 personas.

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El centro uruguayo está en una base aérea y se define como un Centro Estratégico para la Operación de Sistemas Críticos del Cono Sur. Según el MDN, será «un espacio tecnológico de uso civil y militar» centrado en el ciclo de vida de «sistemas críticos de defensa y gestión del tráfico aéreo».