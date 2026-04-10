Partenón vestirá al Ejército del Aire y amplía el suministro de chalecos de moto con airbag para Tráfico

La redondelana Sagres, empresa textil líder en prendas para las fuerzas de seguridad o bomberos (entre otros), mantiene su tirón tanto dentro como fuera de España. La firma, que opera bajo la marca Partenón, continúa con su asignación regular de pedidos para todo el territorio, como los recientes logrados con la policía o bomberos de Salamanca, para los agentes de Alcalá de Henares, de los Mossos d'Esquadra catalanes o los municipales de Madrid. Vestuarios completos, prendas concretas o repuestos. El más reciente es uno vinculado en este caso al Ministerio de Defensa. Más concretamente, para el centro logístico del Ejército del Aire y del Espacio, con el que Sagres ha logrado la adjudicación de un acuerdo marco para suministrar al menos 9.400 gabardinas durante dos años.

El Centro Logístico de Intendencia (Cloin) está situado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y tiene como misión el apoyo a las unidades, centros y organismos del Ejército del Aire y del Espacio. Se dedica al mantenimiento y abastecimiento de, entre otros materiales, el vestuario que llevan los efectivos. Con la intención de «hacer frente a imprevistos de necesidades anuales», la Jefatura de la Sección Económico Administrativa de la base lanzó la licitación para hacerse con la importante cantidad de gabardinas, un contrato marco valorado en casi 3 millones de euros (IVA incluido).

De acuerdo a los pliegos, se trata de gabardinas para hombre y mujer de tipo «doble botonadura» con forro interior desmontable. Serán de un color azul concreto, con tallas que van de la S a la XXL y para las que el Ejército estable una serie de requisitos muy concretos en cuanto a materiales, resistencias y dimensiones.

Dibujo orientativo de la gabardina para hombre del contrato del Ejército del Aire / EA

Este acuerdo marco sigue la estela del encargo de 2020, un contrato de suministro en el que también venció Sagres. En aquella ocasión estaba valorado en 439.640 euros (con impuestos) y Sagres se hizo con el pedido con un precio unitario de 113,4 euros. Como entonces, la empresa de Redondela fue la única que se presentó al nuevo pedido, en el que venció en este caso con una oferta de 154,91 euros. En concreto es para dos anualidades y uno de prórroga con 4.700 unidades por año, aproximadamente.

Chaleco con airbags para la DGT

Por otro lado, la empresa continúa exprimiendo su alianza con la italiana Alpinestars para la producción de chalecos de motorista con airbag incorporados. El proyecto se estrenó a comienzos del año pasado con los agentes de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza, a los que se suministró unas 600 unidades del Airbag Tech-Air 3, y continuó ya a finales con la adjudicación de la Dirección General de Tráfico (DGT) para equipar a los agentes motorizados de la Guardia Civil.

Los chalecos con airbag diseñados por Sagres para los motoristas de la Guardia Civil de Tráfico / Sagres

En esta última ocasión se trataba de la producción y entrega de 2.152 chalecos con airbag un contrato por casi 1,5 millones de euros (impuestos incluidos), de acuerdo a los pliegos. Sin embargo, la firma ha desvelado que finalmente suministrará 2.899 unidades, casi 750 más, debido a que desde la DGT se decidió agotar el presupuesto y exprimir la oferta planteada por Sagres.

Según la empresa, la nueva versión es la Airbag Tech-Air 3 V.2, que «introduce novedades orientadas a optimizar la eficiencia operativa, incidiendo especialmente en la gestión y durabilidad del equipamiento». Entre ellas destaca que el chaleco es capaz de soportar hasta seis activaciones antes de requerir su sustitución completa de la bolsa de aire, además de que «la sustitución del canister (elemento pirotécnico) sea más sencilla e intuitiva».

Sagres, empresa que se dirige a sus 70 años de historia (fue fundada en 1958) y está dirigida por Alejandro Marques de Magallanes, ya fue la primera en suministrar airbags para moteros a nivel policial en España. En concreto, para la Policía Municipal de Madrid.