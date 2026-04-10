La metalúrgica viguesa Europrecis pide el concurso voluntario: el juzgado da un mes a los acreedores para comunicar sus créditos

Europrecis Galicia SL, compañía metalúrgica viguesa cuyos orígenes se remontan a principios de los años ochenta, ha entrado en insolvencia. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha informado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) del proceso concursal, iniciado a instancias de la propia empresa. En el mismo edicto, que tiene fecha del 7 de abril, el juzgado ha determinado la «intervención de las facultades de administración y disposición de los concursados sobre su patrimonio».

Asimismo, y como determina la legislación concursal, la justicia ha abierto el plazo preceptivo de un mes para que los acreedores de Europrecis comuniquen sus créditos al administrador concursal, Rubén Alberto López Paz. «Cualquier acreedor o cualquier personado en el concurso podrá remitir por correo electrónico a la administración concursal cuanto considere relevante para fundar la calificación del concurso como culpable, acompañando, en su caso, los documentos que considere oportunos», abunda el edicto.

Integrada en el catálogo de proveedores del clúster de automoción Ceaga, Europrecis está especializada en utillaje para los sectores naval, aeronáutico, alimentario, solar y eólico, máquinas para la industria de la piedra y el mármol, mecanizado de precisión, y en general, todo tipo de máquinas especiales. Entre sus clientes se encuentran compañías como Stellantis, Benteler, Faurecia, TRW, Renault, Silencor o Plastic Omnium (ahora OPMobility).

Con una plantilla de en torno a 40 personas, Europrecis promedia una facturación anual de unos 3 millones de euros, según los datos de su página web.

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La mercantil ha completado dos ampliaciones de capital en los últimos meses, como certifica en Registro Mercantil. La última se formalizó el pasado 1 de agosto, por importe de 83.000 euros, hasta alcanzar un total desembolsado por casi 215.000 euros. Con anterioridad había realizado una operación similar, esta vez por 120.000 euros; fue en marzo de 2024.