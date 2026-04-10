Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica

La compañía española Indra quiere crecer en Galicia. Y quiere hacerlo con una importante pata tecnológica en la ciudad de Vigo, donde ya tiene una sede desde 2022. Según ha explicado el director de Ingeniería del grupo, José Andrés González-Para, la firma concentrará en la ciudad su centro para la guerra electrónica ligera. Para ello, la empresa quiere contratar 170 personas más. «Es una apuesta importante; hay capacidad y lo vamos a conseguir», ha destacado el directivo.

Indra ha avanzado sus planes para Vigo y el resto de lo que llaman Corredor Norte (que incluye sus proyectos y plantas en Lugo, Asturias, León, Valladolid y Barcelona) en un acto centrado en el «Plan de crecimiento y atracción de talento en Galicia».

Tras la inauguración a cargo de la teniente alcalde de Vigo, Ana María Mejías, y de la vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad de la Universidade de Vigo, Natalia Caparrini Marín, la directora de Recursos Humanos de Indra Group, María del Carmen Moneva, ha avanzado ese objetivo del grupo de sumar 170 profesionales más en la comunidad. «Es empleo de calidad», ha señalado, «ligado a tecnologías punteras».

Según Moneva, el objetivo de la firma es posicionarse «como principal cabeza tractora en empleo tecnológico» en la comunidad, sobre todo en el sector de la defensa en un momento que considera «un punto de inflexión». «Esto es un espaldarazo a la presencia que tenemos en la región», ha indicado.

El encargado de presentar las grandes líneas del plan ha sido González-Para, que ha recordado los 13,8 mil millones de euros que busca traccionar en el Corredor Norte a través de 13 ramas dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM), base de la cartera de defensa de la compañía que asciende a 24,8 mil millones.

El director de Ingeniería ha avanzado la intención del grupo de desarrollar productos en la región con «un impacto duradero», centrando en Vigo ese uno de los 13 programas. En concreto, el centro de ingeniería para la guerra electrónica, un nuevo paradigma que está muy vinculado a todo lo que rodea las comunicaciones.

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«Estamos dando un cambio y si podemos crear más empleo, lo haremos», ha explicado el directivo, que recordó la necesidad de incorporar diferentes perfiles de formación universitaria, pero también de otros como Formación Profesional.