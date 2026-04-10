Los acuerdos de la junta de accionistas de Unicaja: dos nuevas consejeras, dividendo complementario y sueldos del consejo

La junta de accionistas de Unicaja, celebrada este jueves en la sede central del banco en Málaga, ha aprobado el nombramiento de dos nuevas consejeras dominicales a propuesta de la Fundación Unicaja (principal accionista de la entidad) y el pago de un dividendo complementario de 0,107 euros por acción a cargo de los beneficios de 2025. Se ha acordado así el nombramiento de María Nieves García, actual profesora titular de Economía Monetaria y Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, y de María Isabel Martínez, miembro de la junta directiva de la Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos (Ferma) como consejeras dominicales.

Las designaciones se producen en sustitución de Natalia Sánchez y de Juan Antonio Izaguirre, a quienes les vencía el mandato. "Las nuevas consejeras que presentamos para su nombramiento cuentan con la evaluación favorable del supervisor. Ambas reúnen conocimientos y experiencia adecuados para aportar valor y contribuir al buen funcionamiento del consejo y al cumplimiento de los fines sociales", ha explicado el presidente de Unicaja, José Sevilla, que, junto al consejero delegado, Isidro Rubiales, han agradecido a los salientes el trabajo realizado estos años.

En paralelo, los accionistas del banco andaluz han dado luz verde a la reelección de Miguel González y de José Ramón Sánchez como consejeros, también a propuesta de la Fundación Unicaja, que cuenta con cuatro asientos en un consejo de administración compuesto por 15 integrantes. El órgano quedará compuesto, en cuanto a género, por siete mujeres y ocho hombres (un 47% y un 53%, respectivamente del total), mientras que, por categoría de consejeros está integrado por un ejecutivo (el CEO, Isidro Rubiales), siete independientes y siete dominicales, cumpliendo así las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables a la sociedad. El mandato de todos los consejeros está fijado en tres años.

Sobre otras cuestiones, también relativas al gobierno corporativo, durante el pasado ejercicio se aprobó una modificación del Reglamento del consejo de administración con la finalidad principal de atribuir la supervisión del gobierno corporativo a la Comisión de Nombramientos (hasta entonces atribuida a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo).

Dividendo complementario

Por otra parte, la entidad ha validado la distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 2025. Del total, unos 126,5 millones de euros se destinarán a reservas voluntarias, otros 30 millones a reserva de capitalización y 443 millones a dividendos.

Respecto a la cantidad dirigida a dividendos (que es un 29% mayor que la del año anterior) y tras el pago de 169 millones de euros efectuado en septiembre, Unicaja distribuirá 274 millones de euros como dividendo complementario del ejercicio 2025, a razón de 0,107 euros brutos por cada título. Sobre la fecha, la previsión es que el pago de esta remuneración adicional a sus accionistas se haga efectivo el próximo 23 de abril de 2026.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha recordado durante su intervención en la junta de accionistas que la intención del banco es retribuir a los accionistas con un importe equivalente al 85% de la suma de los beneficios de los tres años comprendidos en el Plan Estratégico 2025-2027.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, en la junta de accionistas. / La Opinión

Sevilla también ha señalado en referencia a los beneficios de los inversores de la entidad financiera que el año pasado la acción subió un 118%, más del doble de la revalorización del Ibex 35.

"Ocupamos la cuarta posición del selectivo y la revalorización acumulada de la acción, sin incluir los dividendos pagados durante los últimos dos años, 2024 y 2025, ha sido de un 212%, multiplicando por tres la del selectivo y situándonos a la cabeza de los bancos españoles cotizados", ha remachado el directivo.

Remuneraciones de los consejeros

Los accionistas también han ratificado las cuentas anuales correspondientes al pasado ejercicio, así como el estado de información no financiera consolidado, la gestión del consejo de administración y la reelección de KPMG como auditor de cuentas del grupo para 2027.

Asimismo, la junta ha respaldado la política de remuneraciones de los consejeros que se aplicará durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029, la fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros y la entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos de acuerdo con el plan de retribución variable del grupo.

El coste del consejo en el año 2025 ascendió a 2,7 millones de euros. De este importe, la retribución correspondiente a los consejeros fue de 1,87 millones de euros, un 7% inferior al límite máximo recogido en la actual política retributiva aprobada para el periodo 2024-2026 en la junta general del 14 de noviembre de 2023.

En este contexto, José Sevilla ha remarcado que ambos parámetros se sitúan "muy por debajo" de la media de los bancos comparables. Así, de cara a 2026, la retribución de los consejeros se incrementará en un 3%.