Stellantis Vigo eleva la producción por turno del Peugeot 2008 en pleno resurgir comercial

El Top 10 de vehículos más vendidos de Europa suele tener a los mismos protagonistas en los primeros puestos. Son modelos muy populares, bien por tradición (como el Golf) o por precio (como sucede con los Dacia), que cada año se ven rodeados de aquellos que, por un motivo u otro, atraen a los consumidores. En el ranking del año pasado, el grupo Stellantis solo tiene dos modelos, los dos fabricados en España: el 208 de la planta de Figueruelas (Zaragoza) y el 2008 de la de Balaídos, que vive un resurgir comercial. Para aprovechar el tirón, la compañía ha decidido elevar la producción por turno, sumando un total de 20 coches más al día en el Sistema 1, al menos 4.400 más en todo el año, lo que deja una ratio de un SUV ensamblado cada 94 segundos.

De acuerdo al medio especializado Automotive News, a partir de los datos de la consultora Dataforce, el todocamino vigués logró mantener el tirón demostrado en el primer semestre de 2025 y se aferró a la octava plaza de los diez más vendidos en la UE y Reino Unido. Lo consiguió gracias a las 171.438 unidades comercializadas, el principal aumento interanual dentro del Top 10 al crecer un 5,9%, casi 9.500 vehículos más. Se quedó lejos, eso sí, de los tres primeros puestos de la lista: Dacia Sandero (243.676), Renault Clio (229.778) y el VW T-Roc (211.241).

Exceptuando el quinto lugar cosechado en 2021, esta octava posición supone el mejor rendimiento en ventas del SUV desde su llegada a Balaídos en el año 2019. Una realidad que se explica por el auge de los modelos híbridos (se fabrica con motorización MHEV, microhíbrida) y por el éxito del restyling de un modelo que ya ha superado la mitad de vida en fábrica y que espera a un reemplazo en forma de próxima generación (cuyo nombre interno es P1X) con la plataforma STLA Small.

Hasta que ese momento llegue, y si nada cambia con el anuncio del nuevo plan estratégico el próximo 21 de mayo por parte del CEO, Antonio Filosa, Stellantis Vigo quiere exprimir al máximo su producción. Según trasladó ya a los trabajadores, a partir de este mes el Sistema 1 ensamblará un coche más cada hora, es decir, ocho más por turno diario (de mañana y tarde) y cuatro más en el nocturno (que desde 2024 opera con la mitad de la cadencia habitual). En total, 20 unidades más al día.

La decisión, que ha sido criticada por el sindicato CUT (demanda una evaluación de riesgos y una adaptación de los trabajos), responde a ese aumento de demanda y coincide también con la pérdida de producción por los turnos cancelados en el inicio del año por los problemas de suministro de piezas derivados del tren de borrascas. Así, de mantenerse durante todo un año, supondría producir 4.620 Peugeot 2008 más sin tener en cuenta los sábados extra programables.

Primer trimestre

Y si el SUV vive una alta demanda, las furgonetas K9 del Sistema 2 continúan con su idilio con los consumidores. La división Stellantis Pro One cerró estos tres meses con un total de 15.988 unidades matriculadas (un 32,9% de cuota), con un líder muy vigués: la Citroën Berlingo, con 3.864 ventas y un 18,2% de cuota en su segmento.