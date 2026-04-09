La multinacional Trison ya busca ubicación para una nueva nave tras el incendio que ha arrasado su sede en Espíritu Santo, en Sada

Trison ya busca ubicación para una nueva nave tras el incendio que ha arrasado su sede en el polígono de Espíritu Santo, en Sada, durante la pasada madrugada. Lo ha confirmado el director de Proyectos de la multinacional, Rubén Losada.Confirma también Rubén Losada que la compañía no ha parado su actividad y que sigue operativa gracias a los sistemas de teletrabajo. Sobre el origen del incendio, el director financiero de Trison, Rafael Sánchez, ha comentado en declaraciones a una emisora radiofónica: «De momento no sabemos nada de las posibles causas», ha afirmado el director financiero de Trison.

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha explicado que no es factible reconstruir las instalaciones destruidas por el fuego, donde trabajan alrededor de 200 empleados. El regidor también ha señalado que la parte más afectada de la nave asolada por las llamas es la del almacén y la zona de salida de materiales, mientras que las oficinas no están tan dañadas. Portela ha expresado también su reconocimiento a los bomberos que han participado en la lucha contra las llamas y se ha mostrado convencido de que Trison superará este momento de incertidumbre: «Tiene la capacidad suficiente para ponerse a andar lo antes posible».

Un incendio destroza la nave de Trison en el polígono de Espíritu Santo / Carlos Pardellas

Diez horas después de iniciarse el fuego, los efectivos de extinción continúan en la zona tras más de diez horas de intervención después de que a la una de la madrugada saltara la alarma de incendios por el fuego que ha acabado arrasando la sede de Trison.

Extinción e investigación

Pasadas las 11.00 horas los servicios de extinción siguen trabajando en la zona y la policía científica está en el lugar aunque sin poder acceder, por ahora, al interior de las instalaciones por motivos de seguridad. Los bomberos siguen refrigerando la nave arrasada por el fuego.

Bomberos de Emerxencias de Oleiros

El incendio que ha arrasado la nave de la sede de Trison en Espíritu Santo, en Sada, comenzaba alrededor de la una de la madrugada. A esa hora saltaba la alarma de incendios y el 112 Galicia registraba un aviso del sistema de seguridad de la propia empresa que alertaba de la incidencia en la sede de Trison en sus instalaciones cercanas a la Nacional VI a la altura del km 581, en el polígono de Espíritu Santo. Fuentes del 112 explican que enseguida recibieron también una llamada de una persona que alertaba del incendio.

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El 112 movilizó a los servicios de extinción, entre ellos los bomberos del parque comarcal de Betanzos y también los bomberos de Emerxencias de Oleiros --que se movilizaron para aportar agua y mantener la prealerta para la atención de los concellos del área durante la intervención de los efectivos del parque comarcal en este incendio-- y los bomberos de A Coruña, que al filo de las dos de la madrugada se sumaron al operativo para colaborar en la extinción de este incendio.