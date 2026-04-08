La Xunta ofrece hasta 15.000 euros de ayuda para adquirir una vivienda en un centro histórico en Galicia

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dirigidas a la vivienda. Este paquete de ayudas cuenta con una dotación de 2 millones de euros, de los cuales 1.500.000 estarán dirigidos a la compra de vivienda protegida. Los 500.000 euros restantes se utilizarán para una subvención a la compra de inmuebles en centros históricos.

Estas subvenciones se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y allí se recogerán los requisitos específicos para acceder a ellas, aunque ya conocemos algunos. Asimismo, podrán realizarse las solicitudes para estas ayudas una vez pasados 5 días desde su publicación en el DOG y el plazo se mantendrá abierto hasta el 15 de octubre de 2026.

15 .000 euros para adquirir vivienda en el centro histórico

La ayuda para la compra de viviendas en los cascos urbanos históricos se dirige a quienes quieren constituir su vivienda habitual en estos lugares. Según ha adelantado la Xunta, podrán beneficiarse de esta subvención quienes tengan ingresos iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM.

Cumpliendo estas características, los interesados podrán acceder a distintas cuantías:

Hasta 10.800 euros con carácter general .

. Hasta 12.800 euros para personas menores de 36 años .

. Hasta 15.000 euros si la vivienda se encuentra dentro de un área Rexurbe.

La ayuda cubrirá el 20% del precio de la vivienda hasta alcanzar las cantidades máximas antes mencionadas. Además, podrán compatibilizarse con el aval del 20% que ofrece la Xunta de la hipoteca para menores de 36 años, lo que facilitará la financiación.

10 localidades declaradas Áreas Rexurbe

Galicia cuenta con la figura de las áreas Rexurbe (área de rexeneración urbana de interese autonómico), zonas urbanas que por sus características exigen una mayor implicación de las administraciones local y autonómica para dinamizar y revitalizar su entorno.

Las áreas Rexurbe declaradas en Galicia son: