Subida
Un tercio de los autónomos afronta una subida de 135 euros al mes en 2026
La nueva base mínima eleva la cuota hasta los 435 euros y golpea especialmente a mujeres mayores de 50 años en negocios familiares
Sabina Feijóo Macedo
Alrededor de uno de cada tres autónomos verá incrementada su cuota mensual a partir de 2026. La subida rondará los 135 euros al mes, lo que supone unos 1.620 euros más al año, según los cálculos trasladados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
El ajuste afecta principalmente a los autónomos societarios, es decir, a aquellos que constituyen una sociedad mercantil, y a los colaboradores familiares (familiares directos que ayudan en un negocio de forma habitual) , cuya base mínima de cotización se ha elevado hasta los 1.424 euros mensuales. Esto se traduce en una cuota cercana a los 435 euros, frente a los niveles anteriores. Esto significa que dichos grupos de autónomos podrán seguir pagando la cuota que pagana el año pasado, de momento, hasta que la regularización que se hará en 2028 les exija aportar, como mínimo, la cuota correspondiente a la base mínima de 1.424 euros para el año 2026.
Un cambio que impacta en más de un millón de autónomos
En España hay más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, de los cuales aproximadamente 1,2 millones son societarios o colaboradores. Es decir, el colectivo potencialmente afectado por este cambio representa una parte significativa del tejido productivo. En concreto, el perfil más habitual de los afectados, según ATA, es el de mujeres mayores de 50 años que trabajan en negocios familiares, especialmente en entornos rurales. Se trata de un segmento que ya presenta cierta vulnerabilidad económica dentro del colectivo, teniendo en cuenta que uno de cada tres autónomos declara ingresos equivalentes al salario mínimo o inferiores, lo que limita su margen para absorber incrementos de costes fijos como las cotizaciones sociales.
¿Y a que se debe esta subida? Pues tal y como explican desde la asociación, el aumento de la base mínima tiene su origen en la reforma del sistema de cotización aprobada en 2022, que fijaba un periodo transitorio. En 2023, la base mínima para estos colectivos se situó en los 1.000 euros, mientras que su actualización posterior debía fijarse en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la ausencia de nuevas cuentas públicas ha generado un vacío que, según ATA, ha derivado en la aplicación de una base superior. La organización sostiene que, sin presupuestos, esa base debería haberse mantenido congelada.
Uno de los efectos más llamativos de este cambio es el posible desequilibrio dentro de un mismo negocio. Y es que puede darse el caso de que el autónomo titular cotice por una base cercana a los 1.000 euros, mientras que su cónyuge —como colaborador— lo haga por 1.424 euros. Esto implicaría que el titular pague en torno a 300 euros de cuota, frente a los 435 euros del colaborador, pese a tener un rol secundario en la actividad.
Presión política para frenar la medida
Desde ATA aseguran que ya han iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios para intentar revertir la situación. La organización plantea incluso una modificación con carácter retroactivo desde enero de 2026. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, critica que el incremento responde a un problema de gestión normativa y no a una mejora de ingresos del colectivo. A su juicio, el Gobierno debería aprobar una norma específica que corrija este efecto.
El impacto potencial de la medida se amplifica si se tiene en cuenta la estructura del colectivo. La mitad de los autónomos en España supera los 50 años y la edad media ronda los 48, lo que refleja un progresivo envejecimiento. Además, el trabajo autónomo sigue siendo, en muchos casos, una actividad con ingresos ajustados y jornadas más largas que las de los asalariados, lo que complica asumir nuevas cargas económicas sin afectar a la viabilidad de los negocios.
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