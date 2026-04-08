Stellantis crece en el norte de África: amplía la planta de Argelia para llegar a 135.000 vehículos

Stellantis potencia la región que considera su «tercer motor» en ventas y que se erige como principal competencia de la planta de Vigo. En medio de la crisis del fabricante, que busca recuperar el pulso bajo el mando de Antonio Filosa tras los desastrosos resultados del año pasado (22.300 millones en pérdidas), el grupo apuesta por el norte de África para seguir generando valor. Los ojos se centran en Argelia, donde la fábrica de la marca Fiat en Tafraoui, inaugurada hace solo 28 meses, se ampliará para pasar de la capacidad actual de 90.000 coches a los 135.000. Está previsto que las obras, que ya han comenzado, culminen en 2028. «Situará a Tafraoui como uno de nuestros principales centros de fabricación en la región», avanza el responsable para África y Oriente Medio (MEA, en inglés), Samir Cherfan.

Con el polo de automoción de Kénitra, en Marruecos, ya consolidado, Stellantis se está focalizando en sus otras grandes apuestas en la región. Destacan la planta de Bursa, en Turquía, donde se está trabajando en la industrialización de las furgonetas K9 (las que se producen en Balaídos) con el productor local Tofas, y la de Tafraoui; y la factoría argelina, retomada en 2022 (partiendo del proyecto original de PSA que había quedado en suspenso) e inaugurada oficialmente en diciembre de 2023 con el ensamblaje de la Fiat Doblò olívica.

Vista aérea de las instalaciones de Stellantis en Tafraoui, Argelia / Stellantis

En su primer año de vida (en 2024) se produjeron 17.000 vehículos entre la Dobló y el Fiat 500, todos a base de ensamblaje de las unidades enviadas despiezadas (en forma de colecciones SKD, siglas para semi-knocked down). El año pasado la producción ya creció un 211%, hasta las 53.000 unidades, en un curso en el que se añadió la producción del Fiat Grande Panda, en este caso ya en formato CKD (completely knocked down) al haber inflado la planta con la incorporación de talleres de ferraje y pintura.

Según Cherfan, el objetivo para 2026 es llegar a 90.000 vehículos mientras llevan a cabo la expansión, «un paso decisivo» de Stellantis en el país. «Más allá de la capacidad, este proyecto refleja una ambición más amplia: construir una industria automovilística moderna y competitiva en Argelia», explicó el mandatario.

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La siguiente etapa de Stellantis en este país africano pasa por levantar la planta de la marca Opel, anunciada a comienzos de año y cuyo proyecto todavía se encuentra en una fase muy inicial.