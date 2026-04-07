La plataforma de energía fotovoltaica de Astilleros San Enrique entra en la fase decisiva previa a su entrega en mayo

La empresa viguesa Astilleros San Enrique, del Marina Meridional, entra en la fase decisiva para la construcción de la plataforma de energía solar impulsada por BlueNewables en colaboración con Naturgy. Según la firma se ha alcanzado «un hito clave en su desarrollo» al completar con éxito «el volteo de la cubierta superior de la instalación, una maniobra que marca el cierre de una de las etapas más complejas del proceso de montaje» antes de la entrega del sistema el próximo mes.

Los trabajos avanzan actualmente con la instalación de los paneles solares y la preparación de los puntos de unión entre la cubierta superior y los flotadores. La fase clave de ensamblaje de ambos elementos está prevista para este mes. A continuación, se llevará a cabo la instalación eléctrica, que incluirá los convertidores y los sistemas de control y monitorización necesarios para el funcionamiento del sistema.

Los paneles empleados son de tecnología bifacial, capaces de generar energía tanto a partir de la radiación solar directa como de la luz reflejada por la superficie marina, lo que refuerza el carácter innovador del proyecto y su relevancia en el ámbito de las energías renovables flotantes.

El proyecto contempla el diseño, fabricación, puesta en marcha y monitorización de dos unidades de la tecnología PV-bos, con una potencia de 500 kW cada una, específicamente optimizadas para operar en condiciones oceánicas.

Tras la entrega el sistema será remolcado a Valencia, su destino final, donde tendrá lugar la fase de pruebas.