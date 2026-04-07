Nueva marca de coches china en Vigo: el gigante Geely desembarca en Galicia de la mano de Pérez Rumbao

El gigante chino de la automoción Geely desembarca en España con una red de concesionarios para comercializar sus modelos asiáticos. Y es que la propietaria de conocidas enseñas como Volvo y que ya comercializa en el país Lynk & Co llega ahora a Galicia con sus modelos de Geely Auto, que incluye híbridos y eléctricos. Para ello, se ha asociado con la gallega Pérez Rumbao para los concesionarios en Vigo y A Coruña, además de en Oviedo y Valladolid.

Geely es una de las empresas asiáticas de automoción más reconocidas a nivel internacional pese a ser fundada en 1986 como una empresa que producía partes de electrodomésticos, principalmente de refrigeradores. Su crecimiento, como el de China, fue meteórico y tras iniciarse con las motocicletas dio el salto a los coches a mediados de los años 90. Para 2010, ya como parte de Zhejiang Geely Holding (ZGH), se había convertido en el accionista mayoritario de la marca sueca Volvo, a la que más tarde siguieron las británicas Lotus y London EV Company (los famosos taxis británicos) o incluso Mercedes-Benz y Smart.

Como parte de su desarrollo en el mercado europeo a través de coches eléctricos, lanzó la sueca (aunque de producción china) Polestar o Lynk & Co y Zeekr. Ahora ha decidido introducir modelos de la propia marca Geely: los E5 y Starray EM-i.

El Geely Starray MI-i, uno de los dos modelos que comericalizará la marcha china en España / Geely

Para continuar su expansión comercial en España, el grupo ha anunciado la apertura de los primeros concesionarios «estratégicamente distribuidos por todo el territorio nacional» a través de acuerdos con empresas locales. En el caso de Vigo, la elegida ha sido Pérez Rumbao, que utilizará Zina Móvil para vender los vehículos en la carretera Camposancos.

El acuerdo incluye también un establecimiento en A Coruña se situará en la carretera Baños de Arteixo, además de otros en Valladolid (avenida de Burgos) y Oviedo (autovía Ruta de la Plata). «Las instalaciones ofrecen a los visitantes la posibilidad de conocer la gama completa de vehículos de la marca, recibir asesoramiento personalizado y disfrutar de servicios de taller y postventa adaptados a cada cliente», señala Geely en un comunicado.

Portfolio

Con esta nueva incorporación Pérez Rumbao amplía su portfolio de concesionarios con las marcas de coches chinas, en pleno crecimiento en todo el continente. En la carretera Camposancos concentra esta rama comercial con los centros de otras enseñas del país asiático como BYD, todo un gigante del sector, las furgonetas Maxus o la ya mencionada MG, que lidera las ventas de coches chinos en la comunidad y en el país.

La anterior que se había sumado a la lista fue Xpeng, también de la mano de Zina Móvil. Por el momento comercializa en España solo tres modelos: los Xpeng G6, G9 y P7.

Según los últimos datos, correspondientes a 2025, Geely Auto alcanzó unas ventas acumuladas de 4.116.000 unidades, superando el objetivo anual y registrando un crecimiento interanual del 26%. Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) llegaron a 2.293.000 unidades, un incremento interanual del 58%.