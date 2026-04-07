La guerra en Irán deja en el aire pedidos para minería de Citic Censa por valor de 6 millones de euros

La empresa porriñesa Citic HIC Gándara Censa forma parte de la multinacional china Citic, pero desde sus inicios se destacó por sus trabajos más allá de las fronteras de Galicia. Como tal, sus clientes se reparten por todos los continentes, con proyectos en activo para países de África o del sur y norte de América, como en el pasado para Asia u Oceanía, pasando por supuesto por Europa. Una característica que es un valor, pero también un riesgo a merced de los problemas geopolíticos. Ya lo pasó mal con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, para donde fabricaba sus grandes piezas para la industria minera. Una situación que se vuelve a repetir con la crítica situación en Oriente Medio tras el ataque de Israel y EE UU sobre Irán: la empresa ve como dos proyectos por valor de 6 millones de euros, un cuarto de su facturación, están en el aire.

Aunque la calderera trabaja para varios sectores, el de la minería es con toda seguridad el de mayor importancia. Para este nicho produce las grandes piezas que sirven para moler la roca extraída en busca de minerales, para el que logró el pedido más importante de su historia (de 17 millones para una megamina cerca de Ekaterimburgo) y para el que siguen trabajando en función de la demanda de las diferentes materias primas en todo el mundo.

En estos momentos cuenta con pedidos cuyo destino final está en minas de Perú, Kazajistán, México o EE UU, a los que sumaba los dos firmados para países de Oriente Medio (no revelados). Uno tiene un valor aproximado de 4 millones de euros y el otro de 2, que si bien no son de los de mayor calado, sí que representan un casi un 25% del total de la facturación del año pasado (unos 26 millones de euros) y dejan «un hueco importante» a nivel de producción en la planta.

Según explica el responsable de la factoría, Juan José Agulla, el problema de los dos contratos es que ahora mismo «están en el limbo», es decir, no se sabe exactamente «si se reactivarán en algún momento o se cancelarán» de forma definitiva. Esto se debe a que ambos tenían que pasar por el estrecho de Ormuz, zona de paso clave para el sector petrolero del Golfo Pérsico. Un espacio marítimo que en estos momentos se encuentra bloqueado por parte de Teherán como respuesta a los ataques de EE UU y pese a las continuas amenazas de Donald Trump, que exige su reapertura.

«Nadie se atreve a acercarse», explica Agulla, que señala que los pedidos «tienen que pasar» por allí o, al menos, «acercarse muchísimo». Como recuerda, el cliente ha decidido poner on hold (en suspenso) los contratos alegando «causas de fuerza mayor» y eso maniata a la empresa a la hora de activar o no otro contrato. Es decir, cuenta con un espacio en fábrica que no puede usar por si la situación cambia y finalmente los encargos salen adelante.

Nuevas divisiones

A la espera de saber si podrá o no superar el bache, Citic Censa tiene varios proyectos a punto de cerrar que están vinculados con la minería. En especial, para extraer oro, lo que para Agulla «da una idea del miedo económico» general por la situación actual. Junto a ello, tiene en vigor varios encargos para el sector de la hidráulica, para el que fabrica las «caracolas» por las que pasa el agua de las presas. En este caso con encargos con destino a Angola, EE UU y Canarias, fruto de la diversificación impulsada por la empresa y su matriz, cuyo punto de partida estuvo en la visita a Vigo del presidente de Citic, Xi Guohua.

En esta búsqueda de nuevos sectores la planta del polígono de As Gándaras trabaja también en robot industriales, principalmente para labores antiincendios, y para la eólica. Para el primer caso se creó la pata europea de Emergency Robots, que en breve recibirá otros seis sistemas para continuar con las exhibiciones de sus capacidades; para el segundo, se lanzó la New Energies Division, que participará este mes en la cita anual de WindEurope que tendrá lugar en el Ifema, en Madrid. Lo hará en el pabellón de la patronal del metal Asime.