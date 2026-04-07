El Gobierno da vía libre a Energy Transition Minerals para comprar la mina de Penouta, la única de coltán de toda Europa Occidental

La de Penouta es la única mina de coltán en camino de volver a estar activa en toda Europa Occidental. Un mineral crítico como ingrediente principal de los componentes electrónicos. De hecho, se le llama popularmente «oro negro». Como en todo sector estratégico que despierta el interés por parte de capital foráneo, el cambio de manos del yacimiento, ubicado en la localidad ourensana de Viana do Bolo, depende del Gobierno. Y acaba de dar vía libre a la operación. Energy Transition Minerals (ETM) tiene ya en sus manos la aprobación de Inversión Extranjera Directa (FDI) por parte del Consejo de Ministros. El grupo australiano formalizará la adquisición a través de su filial española ETM Spain.

El visto bueno llega poco después del acuerdo firmado por ETM con los propietarios de la Comunidad de Montes Dehesa da Chanca. Son dos convenios que, entre otras cuestiones, priorizan la contratación de vecinos de la zona tras la reapertura. Dos hitos, según el director general de la compañía, Daniel Mamadou, que representan «un gran paso adelante para establecer nuestra presencia a largo plazo en España». «Nos anima el apoyo mostrado por el Gobierno español a la inversión extranjera en el país para facilitar el desarrollo de fuentes estratégicas de minerales críticos para la transición energética de Europa», añade.

Para completar la compra, ETM está a la espera ahora de la transferencia de la titularidad de las licencias por parte de la Xunta. Espera que se haga efectiva durante este trimestre.

«Tras completar la adquisición, ETM llevará a cabo una revisión operativa detallada para determinar la mejor vía para reactivar la Mina de Penouta», indica la compañía, que remarca su apuesta por «una estrategia de desarrollo basada en una sólida gestión ambiental y priorizando la participación económica local». «ETM —continúa— trabajará estrechamente con la comunidad local para garantizar que el desarrollo del proyecto genere resultados compartidos y sostenibles».

La nueva propietaria se hizo con ella en la puja abierta tras el fallido proyecto de Strategic Minerals. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en junio de 2024 el permiso de explotación por considerar «insuficiente» el estudio de afectación ambiental, «al omitir su impacto en la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)». Strategic Minerals entró en concurso de acreedores y se fueron a la calle los 55 trabajadores.

Noticias relacionadas

«Activo altamente estratégico»

ETM insiste en que su plan «incluye la aplicación de los estándares de mejores prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza en el desarrollo y reactivación» con el foco puesto en el impulso laboral y económico de la zona «y la sostenibilidad a largo plazo». Reivindica la mina de Penouta como «un activo altamente estratégico de minerales críticos». «Esperemos volver a ponerla en funcionamiento lo antes posible, en beneficio de todas las partes interesadas», sostiene Mamadou, que adelanta ya que la aprobación de FDI compromete «a garantizar que la producción permanezca disponible para el desarrollo de industrias asociadas dentro de la UE». «Estamos colaborando activamente con posibles socios locales de compra en este sentido», afirma el director general.