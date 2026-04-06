Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán

El temor de los inversores por las posibles consecuencias de la guerra que libran EEUU, Israel e Irán ya comienzan a notarse en las estadísticas. Inverco, la patronal de fondos de inversión, ha asegurado este lunes que los fondos registraron en marzo reembolsos por valor de 751 millones de euros, lo que supone la ruptura de una racha que acumulaba 64 meses consecutivos —desde octubre de 2020— de flujos de capital positivos, hasta los 127.325 millones de euros.

De este dato se desprende que los inversores españoles han retirado en marzo, por primera vez en más de cinco años, más dinero del que han decidido invertir en fondos. Según detalla Inverco, este fenómeno se ha visto irremediablemente influenciado por la inestabilidad que está provocando en la economía mundial la guerra de Irán, que ha entrado ya en su sexta semana de duración. A fecha de la elaboración del informe, los fondos de inversión experimentaban en el mes una rentabilidad negativa del 2,41%, con un -0,61% acumulado en 2026.

Pierden patrimonio

Así, el patrimonio de los fondos de inversión ha experimentado en el mes de marzo un ajuste en negativo, cayendo un 2,6% respecto a febrero con 453.127 millones de euros, 11.983 millones de euros menos que en febrero, a causa de los reembolsos y "el comportamiento negativo de los mercados financieros". Pese a ello, la comparativa interanual sigue siendo positiva, aunque modesta, con un alza del 0,5%, 5.129 millones más que en marzo de 2025.

Pese al significativo aumento de los reembolsos y la larga racha que queda cortada, Inverco destaca que, en el conjunto del año presente, los fondos mantienen un volumen significativo de suscripciones netas positivas, que superan los 5.129 millones de euros, reflejando la continuidad del interés inversor en este tipo de vehículos.

En cuanto a las salidas, la patronal detalla que se concentraron principalmente en los Fondos Globales (332 millones de euros). Seguido de los Fondos de Renta Variable Mixta y Renta Fija Mixta registraron reembolsos de 132 y 105 millones de euros respectivamente.

También los Fondos de Rentabilidad Objetivo, Fondos Índice y Renta Variable Nacional experimentaron salidas moderadas durante el mes (199 millones de euros entre las tres categorías). En los segmentos más conservadores, los Fondos Monetarios y de Renta Fija registraron reembolsos de menor magnitud (34 y 23 millones de euros respectivamente), mientras que los Fondos de Retorno Absoluto mostraron reembolsos limitados (9 millones de euros).

El Ibex sufre por la guerra

Por último, Inverco ha puesto de manifiesto que la rentabilidad del Ibex 35 respecto al mes de febrero ha sufrido un descenso del 7,2%, culminando el tercer mes del año en los 17.049 puntos. Gran parte de la caída del parqué español se explica a través de la guerra, pues valores cíclicos, entre los que destaca la banca, han sufrido descensos pronunciados que chocan de frente con las alzas que llevaban varios meses sosteniendo.

En cuanto a los mercados internacionales, la organización ha destacado que han registrado un comportamiento similar (descenso del 5,2% en el caso de S&P 500 y del 5,4% en el caso del Dow Jones), donde también los mercados bursátiles europeos experimentaron correcciones en sus valoraciones con mayor intensidad.