Galicia registra un descenso del paro y un aumento de la contratación impulsados por el tirón de hostelería y comercio por la Semana Santa

Las contrataciones en el sector terciario, con el objetivo de afrontar con garantías el aumento de la afluencia de clientes durante la Semana Santa, impulsaron la mejora del mercado laboral gallego el pasado mes de marzo, lo que vuelve a confirmar el patrón habitual del empleo en la comunidad en vísperas de los periodos turísticos. Así , Galicia registró un descenso del paro y un aumento de la contratación, sustentado principalmente en el tirón de la hostelería y el comercio. De hecho, ocho de cada diez nuevos contratos se concentraron en el sector servicios.

Según los datos publicados esta mañana por el Servicio Público de Empleo Estatal, Galicia cerró el mes con 114.670 personas en paro, lo que supone un descenso de 1.388 desempleados respecto a febrero (-1,2%) . En términos interanuales, la comunidad cuenta con 4.485 parados menos (-3,8%), una caída mucho más moderada que la registrada en el conjunto del país, donde el desempleo cayó un 6,2% con respecto al mismo mes del pasado año.

El comportamiento del empleo vuelve a estar estrechamente ligado al sector servicios. De los 57.370 contratos firmados en marzo, 45.346 correspondieron a actividades terciarias, lo que equivale a casi el 80% del total. Muy por detrás quedan la industria (7.672 contratos), la construcción (2.574) y la agricultura (1.778).

Precisamente, este vínculo entre la Semana Santa y el incremento de las contrataciones se percibe también en la modalidad contractual predominante durante el mes de marzo. De los más de 57.000 contratos firmados, 38.053 fueron temporales frente a 19.317 indefinidos. Es decir, dos de cada tres personas que comenzaron a trabajar en marzo lo hicieron con un contrato de carácter temporal, en la mayoría de casos, el 71%, ligados a necesidades puntuales de producción propias de estas campañas, lo que pone de manifiesto el carácter estacional y la elevada rotación del mercado laboral gallego.

En este sentido, cabe mencionar que aunque las contrataciones temporales fueron mayoritarias en el conjunto de España, la proporción de contratos temporales es en Galicia casi 10 puntos porcentuales superior a la media estatal, donde el 56% de los 1,3 millones de acuerdos laborales sellados el pasado mes fue de carácter temporal.

Por provincias, la mejora del mercado laboral estuvo liderada por el Eje Atlántico. A Coruña y Pontevedra, que concentran la mayor parte de la actividad económica y del empleo en servicios, registraron los descensos más relevantes del paro y canalizaron ocho de cada diez nuevas contrataciones. Si bien, la evolución fue positiva en las cuatro provincias, con caídas interanuales del desempleo del 5% en Pontevedra, 4% en A Coruña, 1,5% en Lugo y 0,8% en Ourense.

Un paro con perfil femenino y envejecido

En los colectivos prioritarios: las mujeres y los parados de larga duración, el desempleo se sitúa en mínimos para un mes de marzo desde 2005. En el caso de las mujeres, las personas paradas se redujeron en 2.434 en el último año (-3,52%), mientras que entre los desempleados de larga duración el descenso fue de 3.514 personas (-5,96%), consolidando la tendencia a la baja en ambos grupos.

Pese a esta evolución positiva, el paro en la comunidad continúa siendo mayoritariamente femenino y cada vez más envejecido. Así lo demustran las 66.636 mujeres en situación de desempleo frente a los 48.034 hombres y el hecho de que más del 60% de los parados en la comunidad tengan 45 años o más, mientras que los menores de 25 no llegan a representar el 5%.

Reacciones

La Xunta destacó tras la publicación de estos datos que Galicia alcanza «niveles de paro en mínimos de la serie reciente» y subraya la «evolución positiva» del empleo en el último año. Así el conselleiro de Emprego, José González, apunta que los datos se deben analizar desde una perspectiva a medio-largo plazo y, en este sentido, la tendencia continúa siendo positiva de cara a consolidar «un mercado laboral gallego más dinámico, inclusivo y centrado en la creación del empleo de calidad».

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Desde el sindicato mayoritario en la comunidad rebajan este optimismo. La Confederación Intersindical Galega (CIG) alerta de que la evolución del empleo en marzo confirma la creciente dependencia del sector servicios y el aumento de la precariedad. El sindicato subraya que ocho de cada diez nuevos contratos se concentraron en este ámbito y advierte del peso creciente de figuras como el fijo discontinuo, que ya representan en torno al 40% de las nuevas altas en la Seguridad Social. En este sentido, denuncian que el modelo laboral vigente, muy vinculado a la actividad turística, no garantiza condiciones estables ni salarios suficientes.