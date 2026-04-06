La construcción busca impulsar una «revolución tecnológica» para hacer frente al envejecimiento del sector

El sector de la construcción no atraviesa su mejor momento a escala nacional. Según el último informe de la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC) sobre la gestión del talento y su relación con la apuesta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 9 de cada 10 trabajadores —del más de millón y medio contabilizados— tienen más de 30 años. De ellos, el 22% se puede jubilar a lo largo de los diez próximos años. Un dato que confirma el envejecimiento de las plantillas y que junto con la falta de mano de obra cualificada constituye «una seria amenaza tanto para solucionar los problemas de vivienda como para construir y asegurar un adecuado mantenimiento de las principales infraestructuras que necesita España».

Para dar respuesta a este «grave problema de relevo generacional», PTEC considera que la innovación y la implantación de nuevas técnicas constructivas juegan una pieza fundamental a la hora de «rejuvenecer las plantillas y cubrir la alarmante falta de mano de obra». Buscan así generar profesiones más cualificadas que mejoran el atractivo de la construcción hacia los más jóvenes, mediante el impulso de una «revolución tecnológica». Se trata de digitalizar procesos, desarrollando soluciones más sostenibles e incorporando nuevas tecnologías que cambien el panorama actual. Todo ello requiere de profesionales expertos «para liderar este cambio», que son cada vez más difíciles de encontrar. «La falta de talento se ha convertido en uno de los principales desafíos, lo que merma de manera peligrosa la competitividad del sector», alertan desde la plataforma española. Este déficit «puede afectar a la calidad de las obras, retrasar proyectos y dificultar la implantación de herramientas tecnológicas que ya están transformando la planificación, el diseño y la gestión de las infraestructuras».

El creciente compromiso en I+D+i está dando lugar a nuevos perfiles profesionales en las empresas constructoras. La actividad tradicional deja de vincularse de esta manera únicamente con el esfuerzo físico en favor de un entorno a menudo más digitalizado en el que confluyen diferentes expertos, como ingenieros, arquitectos, analistas de datos o gestores de innovación. Estos últimos —bajo el punto de vista de PTEC— son uno de los puestos más relevantes. Se encargan de identificar y analizar oportunidades de innovación, impulsar la estrategia escogida y coordinar equipos multidisciplinares para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al sector. Destacan también otros roles especializados relacionados con «la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva o la transferencia de resultados de investigación al mercado». Son un reflejo de la complejidad que presenta el sector y su «progresiva integración en el ecosistema de la innovación». Además, se colocan como «un atractivo para los jóvenes que valoran cada vez más la posibilidad de participar en este tipo de iniciativas y desarollar su carrera en sectores en continua transformación».

Colaboración público-privada

El sector de la construcción, donde predominan las pequeñas y medianas empresas, «tiene un papel clave en la creación de empleo». Debido a los obstáculos existentes para acceder a recursos de innovación o incorporar los perfiles «altamente especializados» necesarios, la asociación nacional de la construcción considera la colaboración con universidades, centros tecnológicos y organizaciones sectoriales «una herramienta fundamental» para impulsar la mejora de la industria a través del desarrollo de distintos proyectos, la transferencia de conocimiento y la formación.

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«El sector de la construcción debe reforzar su atractivo para los más jóvenes. Por ello, la innovación, la colaboración entre agentes público-privados y la incorporación de talento cualificado se perfilan como elementos clave para consolidar la transformación tecnológica de una de las industrias estratégicas de la economía», concluye Carlos Martínez, director gerente de PTEC.