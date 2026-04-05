Alta velocidad
Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una "incidencia operativa" en plena Operación Retorno
La operadora estatal reduce la velocidad en algunos tramos del trayecto entre Madrid y Antequera
Renfe ha vuelto a imponer límites de velocidad en la línea Málaga-Madrid este Domingo de Pascua, una de las jornadas con más afluencia de desplazamientos del año. La operadora estatal ha emitido una alerta para algunos de los viajes programados en plena Operación Retorno, alertando de demoras desde los 30 minutos. La compañía ha señalado que las limitaciones se deben a una “incidencia operativa”, aunque no ha precisado más detalles.
Entre aquellos trenes afectados, destaca el AVE 02167/10133, con destino a Puerta de Atocha sobre las 18.39 horas, que ahora experimenta retrasos. Las nuevas incidencias llegan mientras la línea entre Madrid y Málaga sigue colapsada. La línea de Alta Velocidad con destino a la capital malagueña ha permanecido sin un trayecto directo desde el trágico accidente de Adamuz en enero y tras el paso de varias borrascas por la Península Ibérica.
Actualmente, los viajeros que toman esta ruta entre la capital y el sur del país deberían realizar la última hora de trayecto por carretera desde la estación de Antequera Santa-Ana. Renfe ha puesto a la disposición de viajeros autobuses que realizan el último tramo hasta la estación de Málaga-María Zambrano y de forma inversa. Renfe es la única operadora que realiza este trayecto mientras que Adif, el gestor ferroviario, trabaja en la reapertura de la línea.
En paralelo, Adif ha retrasado la reapertura de la línea Madrid-Málaga en numerosas ocasiones, con la última fecha prevista hasta finales de abril. Los retrasos se deben a labores de reconstrucción en un tramo dañado tras el colapso de un muro de 300 metros de altura cerca de Álora (Málaga).
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