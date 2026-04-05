La gallega Setga ilumina el mundo con contratos en 16 países por 30 millones

La refundada sede de la pontevedresa Setga esconde todo un museo en una industria que rinde culto a la luz a los pies del polígono de A Reigosa (Ponte Caldelas). Los proyectos más icónicos de la compañía dan la bienvenida a quien accede al interior de estas instalaciones, bautizadas como The Last Factory por ser la única nueva fábrica del sector en todo el continente. Llama la atención por su silueta el modelo AMS, que desde 2013 cuelga sobre el centro de Ámsterdam y alumbra, junto a su hermano Siglo XXI, los barrios más emblemáticos de la capital holandesa, donde la firma que preside Ángel González se hizo fuerte en 2020 al lograr un megacontrato para renovar 42.000 luminarias LED de alta eficiencia. Pero eso es solo la antesala de su internacionalización, una muestra de su proyección mundial que hoy se expande a 16 países con proyectos por valor de 30 millones de euros.

La presencia de la empresa es «más sólida que nunca» en Países Bajos y esta semana conquistó otro hito con la renovación total del Boulevard de Scheveningen, en La Haya, inaugurado por la reina Máxima Zorreguieta. Su tecnología se extiende también a Capelle, cerca de Róterdam, y a Groningen o Eindhoven. En la principal ciudad de Kenia, Nairobi, aborda en paralelo la reconversión del paso elevado del Junction Mall. Igual que ocurre con la emblemática Plaça del Poble de Andorra, en los Pirineos, y las «colaboraciones activas» que mantiene en Francia y Portugal.

Luminarias AMS, de Setga, colgadas sobre la ciudad de Ámsterdam. / Setga

Camino ya hacia los 40 años desde su fundación en 1988, Setga avanza sin prisas pero a paso firme, con un crecimiento medio del 10% anual y una facturación de entre 15 y 20 millones de euros. Las exportaciones suponen el 30% de los ingresos de la compañía, que emplea a 120 profesionales que cubren todo el ciclo de vida de los más de 200 tipos de luminarias que integran su catálogo, donde la calidad y la resistencia se imponen ante la competencia low cost y la regla de la obsolescencia programada que prima en el sector.

Trabajadores de Setga producen parte de los sistemas de iluminación que la firma gallega exporta a Países Bajos. / Gustavo Santos

La firma pontevedresa cuenta con un equipo de ingenieros y varias áreas, hasta un laboratorio, en el que diseñan y personalizan cada uno de sus proyectos contemplando todo lujo de detalles, incluso creando sinergias con los arquitectos de las urbes en las que posteriormente se acabarán instalando. Desde que se concibe cada nueva idea hasta que la empresa da a luz al producto final se estudian minuciosamente la parte mecánica (con pruebas de resistencia al agua, a los golpes o el paso del tiempo, gracias a una cámara de envejecimiento atmosférico), la electrónica y la óptica (en este último caso en dos salas, una dedicada en exclusiva a analizar las propiedades y la calidad de la luz y otra para definir cómo dirigirla, escoger la lente adecuada y la forma que debe tener, para iluminar de la mejor manera cada espacio).

Instalaciones de Setga en el polígono de A Reigosa (Ponte Caldelas). / RAFA VAZQUEZ

Setga inyecta argón en el interior de sus sistemas de iluminación para que el aire del exterior no pueda penetrar, alargando así la vida útil de sus luces, con una garantía de 20 años. Pero el aporte de la sostenibilidad no se limita a hacer durar todos sus desarrollos propios: la compañía ha tejido una red logística de proximidad en la que más del 80% de sus componentes procede de un radio inferior a 150 kilómetros, principalmente del tejido industrial gallego.

Las arterias de Pontevedra

Más allá de ser fabricante de iluminación exterior, la empresa diseña y produce también mobiliario urbano y soluciones para la seguridad vial. En esta última línea de negocio acaba de ganar un nuevo contrato para la conservación de las mayores carreteras de la provincia de Pontevedra durante los próximos tres años, concretamente todos los tramos comprendidos dentro del sector PO-03 (A-52, A-55, N-120, N-550, N-551, N-552, N-555, N-559 y VG-20).

Plano detalle de los trabajos en Setga. / Gustavo Santos

La licitación, adjudicada por más de 19 millones de euros, se la lleva una unión temporal de empresas (UTE) constituida con Matinsa, compañía de mantenimiento de infraestructuras propiedad del Grupo FCC. Contempla un recorrido de 240 kilómetros, cuatro túneles, cerca de 50 viaductos y más estructuras singulares, como pasarelas peatonales y puentes.

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A nivel nacional, la empresa continúa liderando la transformación de infraestructuras críticas y espacios públicos. Uno de los proyectos más innovadores en este sentido es el Túnel de Arantzazu, en el País Vasco, donde la implementación de su tecnología Circadionic (una de las más de 100 patentes que posee la empresa) permite adaptar la temperatura de color de sus luminarias al ritmo circadiano de los ciudadanos, mejorando los índices de confort y salud de la sociedad a lo largo de las distintas horas del día.