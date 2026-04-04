Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks

Pérez Rumbao quiere seguir creciendo. El apartado de la página web en el que muestra las marcas que comercializa a través de sus concesionarios no para de ampliarse, en especial por la fuerte apuesta de los últimos años para unirse a la expansión de las marcas chinas. Bajo su paraguas se venden en distintos puntos del noroeste español los coches de BYD, pero también los superventas de MG o, más recientemente, los de Xpeng. Movimientos que traen aparejados nuevas inversiones. Y mientras este portfolio no para de crecer, el grupo gallego continúa con sus planes para crear un concesionario de camiones en el corazón industrial de O Porriño. Será de la marca Volvo Trucks y el terreno, como adelantó este medio, no es otro que el que ocupaba la desaparecida Madera Fiber. Allí las máquinas ya trabajan para desmantelar la antigua planta que en su día perteneció a Faurecia.

Las instalaciones del gigante francés de la automoción, que hoy tiene por nombre Forvia, fueron vendidas al fondo Callista Private Equity en 2021. La operación activó un proceso que llevó al cierre definitivo de la planta y dejó a más de un centenar de personas en la calle. Madera Fiber Technologies, el último nombre bajo el que operó la fábrica, entró en concurso de acreedores tras ser víctima de un entramado en el que, a juicio de la administración concursal, Faurecia participó y fue culpable junto a tres directivos del fondo buitre y otras siete empresas «cómplices».

El proveedor finalmente pactó el pago de seis millones de euros en concepto de indemnizaciones y salarios atrasados para sus antiguos trabajadores. Para entonces Pérez Rumbao ya había sido la elegida para hacerse con el terreno en la subasta realizada en el marco de la liquidación de los activos de la unidad productiva. Desembolsó casi cinco millones de euros y aprovechó así una «oportunidad» en plena búsqueda de espacio para este concesionario de camiones, que finalmente será de la marca Volvo Trucks, cuyos modelos son comercializados por la empresa a través de Ekam, con bases en Asturias (Siero), A Coruña (Oleiros) y, desde el año pasado, en O Porriño.

Otra vista de la grúa trabajando en las exinstalaciones de Madera Fiber / A. A.

Las grúas (como la desplegada por la empresa tudense Doural) y los operarios iniciaron hace pocas semanas las labores de desmontaje de las instalaciones, empezando por las altas chimeneas que coronan las naves del terreno de 43.000 metros cuadrados. La intención de Pérez Rumbao es la de abrir las puertas en 2027, si bien por el momento todavía se están ultimando el proyecto y los planos del futuro concesionario. Empleará aproximadamente el 50% de la superficie y el resto queda reservado para proyectos futuros.

En la rama de vehículos industriales, la empresa comercializa camiones tipo hormigonera, tres ejes o cuatro ejes. Además de Ekam, utiliza también las marcas Inturasa (Pontevedra, O Porriño, Ourense, Santiago, A Coruña y Lugo) o Novo Camión & Bus (Lugo y Oleiros).