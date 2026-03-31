Galicia alcanza un superávit del 0,18% del PIB en 2025 y el déficit del país cae a su menor nivel en 18 años

La resiliencia de la economía española frente a las tensiones comerciales y el estallido de los conflictos bélicos se ha convertido en la mejor aliada para cumplir con el objetivo de déficit comprometido en 2025. El desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 36.780 millones de euros, el 2,18% del Producto Interior Bruto (PIB). Es dato es el más bajo en 18 años, desde el estallido de la recesión financiera global en 2008, «lo que refleja el avance del saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes», valora el Ministerio de Hacienda. Respecto a 2024, el déficit mermó por encima del 19%, en unos 8.800 millones de euros. Y van ya seis ejercicios de mejora consecutivos. La cifra se queda por debajo del techo del 2,5% pactado por la Comisión Europea.

«Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable», aseguró el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, que avanzó su intención de seguir la hoja de ruta actual, consistente «en proteger a la mayoría social con determinación y responsabilidad».

No se tienen en cuenta los gastos extra por la DANA. Las reglas fiscales excluyen el impacto negativo de las catástrofes naturales. El déficit vinculado a las medidas en Valencia asciende a 3.550 millones de euros, repartidos entre prácticamente todos los niveles de la administración.

El acelerón de la actividad impulsó un 10,4% los ingresos tributarios, hasta los 325.356 millones de euros. Hacienda destaca que la inflación apenas ha influido en el incremento: solo 1,3 puntos de ese más del 10% de subida. La aportación del IRPF se elevó el 10,1% (142.466 millones de euros) por la buena racha del empleo. La recaudación por retenciones del trabajo y actividades económicas medró el 8,7%. La inyección del Impuesto sobre Sociedades aumentó el 8,1% (42.266 millones) y el 9,9% el IVA (99.532 millones). Los Especiales alcanzaron los 23.083 millones, un 4,3% más.

Por administraciones

El déficit de la Administración Central pasó del 2,61% del PIB en 2024 al 1,86% a finales del año pasado. El de las autonomías se situó en 5.099 millones de euros, lo que supone un incremento del 73% (0,18% en 2024 y 0,3% en 2025). Aunque inferior al año precedente, Galicia vuelve a conseguir el superávit de sus cuentas: 157 millones de euros más de ingresos que de gastos, el 0,18% del PIB. Navarra lidera los territorios con mayor estabilidad presupuestaria (2,04%), seguida de Asturias (0,51%) y Cantabria (0,29%). El déficit más altos se registra en Comunidad Valenciana: el 1,54% del PIB.

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Los ayuntamientos y el resto de entidades locales mantienen su tónica habitual de superávit, el 0,3%; y el déficit de la Seguridad Social se recortó del 0,52% al 0,33% «principalmente por la buena evolución de las cotizaciones sociales».