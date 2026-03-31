El Foro Económico de Galicia descarta ahora mismo una recesión por la guerra y apela a subir salarios

El Foro Económico de Galicia descarta un escenario de recesión para Galicia en 2026, con el importante matiz de la gran incertidumbre de cualquier pronóstico por la duración de la guerra en Oriente Próximo que puede elevar la inflación al «5% o 6%» si el conflicto se extiende durante todo el año. Su director, Santiago Lago, dejó claro ayer en la presentación del nuevo informe de coyuntura de la entidad que es «muy difícil aventurar lo que puede pasar» si la guerra escala, pero espera que se termine pronto. Aprecia que los primeros datos económico de enero y febrero, previos al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, apuntan a una «inercia» que permitiría un crecimiento de la economía gallega superior al 2% a final de 2026, pero «todo va a depender» de la «gran incógnita» alredor de Oriente Próximo.

Cree que «hay bastante margen» para que Galicia no termine en recesión aunque el conflicto continúe. En la hipótesis de que la guerra dure hasta fin de año, puede dejar el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 1% y llevar la inflación hasta tasas del 5% o 6%. «No podemos predecir las guerras», recordó, pero estima que «no se llegaría» al escenario de la invasión de Ucrania al estar «mejor preparados». Y es que destaca que España lo está «haciendo muy bien» en materia de precios de energía gracias a la excepción ibérica, lo que supone poder controlar que la inflación no se dispare. «No cabría esperar un escenario de recesión», apunta Lago, «pero igual dentro de tres mes tenemos que revisar».

Como ya advirtió en su anterior análisis, el Foro Económico alerta de que parte de las limitaciones de crecimiento de la economía gallega obedecen al estancamiento y envejecimiento de la población y apela a un incremento de sueldos para incentivar el consumo interno. «El éxito de la economía gallega justifica mejoras salariales», enfatizó Lago, que ha abogado por la «negociación» para introducir esas mejoras progresivamente.