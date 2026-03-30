La regularización como motor económico: los migrantes con permiso de arraigo que cotizan en Galicia se disparan un 66%

Aunque el arraigo está expresamente reconocido desde el año 2000 como una vía extraordinaria para conceder la autorización de residencia temporal a extranjeros en España, la ausencia de una normativa para desarrollarla retrasó su implantación práctica hasta 2005. Pasó ya por varias reformas. En 2011 se definieron expresamente tres tipos: laboral, social y familiar. Luego, en 2022, se añadió una cuarta circunstancia más, la de formación, además de modificar de forma sustancial los requisitos y supuestos de las anteriores. El último giro impulsado en 2024 volvió a transformar los supuestos y desde mayo de 2025 el arraigo puede ser socioformativo, sociolaboral, social, segunda oportunidad y familiar. En este último caso, pasó de incluar a familiares de personas con nacionalidad española –ahora se regulan con otro título– a centrarse en las que tienen determinados vínculos familiares con personas de nacionalidad de otro estado de la UE, del Espacio Económico Europeo (los mismos de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza.

A 31 de diciembre de 2025, los migrantes con autorización de residencia por arraigo en vigor alcanzaron los 394.110, casi un 30% más que al cierre del ejercicio anterior. El tipo familiar predomina sobre el resto con el 64% de los permisos (253.072), seguido de la formación (58.545), social (51.687), sociolaboral (19.917), socioformativo (7.545), laboral (2.649) y segunda oportunidad (695). De ellos, cerca de 387.000 tenían más de 16 años y la mitad están de alta en la Seguridad Social: 214.085, un alza del 39% en comparación con el 31 de diciembre de 2024, «lo que supone un avance significativo en la inserción de este colectivo en el mercado laboral», como destaca el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el balance que acaba de publicar del Observatorio Permanente de la Inmigración.

¿Cuáles son los datos de Galicia?

El número de extranjeros regularizados en Galicia por la vía del arraigo creció el 38% a lo largo del año pasado, hasta alcanzar los 15.249. Como sucede en el conjunto del país, sobresalen las razones familiares (10.028), mientras que la formación se sitúa en segunda posición (1.434) y el arraigo sociolaboral a continuación (1.178).

Los que están cotizando superan los 8.200, un 66% más que hace un año. Colombia encabeza en ranking de nacionalidades (2.572), junto con Perú (1.120), Cuba (1.035), Brasil (802), Venezuela (740) y Marruecos (414).

¿Y que sectores son los más beneficiados por el empuje de migrantes regularizados?

El sector primario tiene 332 en agricultura y ganadería; 81 en silvicultura y explotación forestal; y 40 en pesca. En la industria de la alimentación superan los 350. Dentro del ladrillo, hay 380 en construcción de edificios, 22 en ingeniería civil; y 563 en actividades de construcción especializada. En comercio rondan los 1.000. La hostelería predomina con cerca de 1.600 y otros 200 están en servicios de alojamiento. Por ETTs trabajan 427; 370 en servicios a edificios, como limpieza, y jardinería; y más de 1.000 en empleo doméstico.

¿Y su tipo de contrato?

El 43% de los foráneos con autorización de residencia por arraigo que están afiliados a la Seguridad Social en Galicia tiene contrato indefinido a tiempo completo, alrededor de 3.700; y el 20% (1.750) a jornada parcial. Los fijos discontinuos alcanzaron los 527. Los temporales se aproximan a los 2.000 y 657 trabajan por cuenta propia.

«Estos datos confirman la importancia del arraigo como herramienta eficaz para favorecer la integración en nuestra sociedad, proporcionando estabilidad jurídica y facilitando la plena inclusión social y laboral», valora la ministra Elma Saiz.