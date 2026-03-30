Profand ensancha su dominio: blinda su vínculo con Mercadona e irrumpe en Mauritania con la compra de Unión Martín

Iberconsa, Discefa, Brasmar o Unión Martín fueron las principales y primeras compañías pesqueras de la Península en dar entrada a los fondos de inversión en su capital, tanto para acceder a vías alternativas de financiación como para promover cambios en la estructura de gestión. Estas operaciones se consideraron como una punta de lanza de lo que vendría después, con firmas de private equity llamando a la puerta de buena parte de las operadoras de esta industria. Pero el gran desembarco de los fondos que se esperaba antes de la pandemia no llegó y, por lo general, el sector ha evolucionado y capeado por sí solo la volatilidad inherente a este negocio, no siempre soportada por los cuadros excel.

Los fondos no están para quedarse mucho tiempo —en Iberconsa se preparará la rampa de salida para Platinum, por Discefa ha habido ya relevos accionariales y el private equity de Brasmar es ahora minoritario— y el del interproveedor de Mercadona Unión Martín, Alantra, ha cumplido un ciclo. Venderá en las próximas semanas si, como es previsible, no hay sorpresas en el resultado de la due diligence que elabora la aspirante a compradora: Grupo Profand. La multinacional viguesa, número 1 de la industria de elaborados de productos del mar por facturación, incorporará a su perímetro de consolidación, con esta adquisición, una fortísima presencia directa en las Canarias, pero también en caladeros africanos de cefalópodos. Unión Martín le aportará unas ventas de unos 150 millones de euros anuales y unas 20.000 toneladas comercializadas; no ha trascendido el importe de la transacción.

Grupo Profand ya es un gigante en el segmento de los cefalópodos y ha reforzado sus fábricas —como la de Vilagarcía, antigua Cefrico— al máximo para poder seguir creciendo. Su plantilla procesa todo tipo de calamares o potas, y uno de sus productos de referencia es el potón o calamar gigante (dosidicus gigas) que faena la flota artesanal peruana. Hace casi una década el grupo que preside Enrique Garcia Chillón tomó el control de la armadora marroquí Sofinas, con una flota entonces compuesta por tres arrastreros congeladores de crustáceos y otros siete de cefalópodos. No supuso su aterrizaje en África, porque ya contaba en aquel momento con la filial senegalesa Senefand, pero sí fue un punto de inflexión.

Ahora con Unión Martín dará un pasito más todavía en la inmersión en esta gama de especies —la que más se exporta a Estados Unidos, por ejemplo— con la irrupción en aguas de Mauritania, donde no cuenta a día de hoy con presencia directa. La firma canaria tiene una participación en la Societé Mauritanienne por la Pêche Industrielle (SMPI) y acuerdos con fábricas locales. Mauritania ha recibido en los últimos años importantes inversiones de pesqueras de capital gallego, de ahí que allí hayan recalado más buques participados por Pescapuerta, Pereira o Baipesca. Además, la integración de esta pesquera fortalecerá todavía más la estrategia de Profand de verticalización de procesos, de inversión en activos que reportan valor añadido —las plantas de Unión Martín están preparadas para el envasado de pescado refrigerado y tiene un frigorífico habilitado para congelar atún calidad sashimi, a -60 grados— y su inquebrantable alianza con Mercadona.

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Profand, en paralelo, invertirá 22 millones de euros en la factoría de Cambre para poder triplicar producción, sobre todo de langostino vannamei, y está construyendo un buque para merluza negra con destino al caladero argentino, financiado con su socio Newsan y que costará 40 millones de euros.