Powell asesta su último golpe a Trump: "La Fed tiene que ser totalmente independiente de la política"

Incontables insultos, ridiculizaciones y un cuestionamiento permanente sobre su labor al frente de la política monetaria de su país. Esto es lo que ha tenido que soportar el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, del presidente que lo nominó en 2017, Donald Trump. Antes de que finalice su mandato, en mayo, Powell ha querido recalcar por última vez su distanciamiento de las amenazas de Trump, que ya en 2019 lo calificó como "el enemigo", comparándolo con el presidente de China, Xi Jinping.

Así, en una conferencia dirigida a alumnos de Harvard recogida por 'Europa Press', Powell ha sostenido que la política monetaria elaborada por el banco central estadounidense no debe estar influida por elementos políticos y ha recalcado que el control sobre la gestión de la institución depende del Congreso de Estados Unidos y no del Gobierno de Trump.

"Nuestra supervisión recae en el Congreso, no en la Administración", ha espetado Powell, tras lo que ha añadido que "hay un amplio consenso en que, en materia de política monetaria, la Reserva Federal debe ser totalmente independiente políticamente y no reaccionar ante cuestiones políticas".

Una relación truncada

Hace nueve años, cuando Trump propuso como timonel de la Fed a Powell, un exbanquero de inversión en Nueva York que había trabajado con George H.W. Bush como secretario y posteriormente se había incorporado a la junta de la Fed, lo describió como un hombre "fuerte, comprometido e inteligente". "Tiene la sabiduría y el liderazgo para guiar a la economía estadounidense a través de cualquier desafío".

Pese al gran comienzo, dos años después, su relación ya se había torcido. "¡Como de costumbre, la Reserva Federal no hizo NADA! Es increíble que puedan «hablar» sin saber ni preguntar qué estoy haciendo, algo que se anunciará en breve", escribió Trump en su cuenta de 'X', todavía activa en aquel entonces, en agosto de 2019. En una respuesta a sí mismo, el presidente planteó una pregunta: "Mi única pregunta es, ¿quién es nuestro mayor enemigo, Jay Powell o el presidente Xi?".

Durante su segundo mandato, el actual, la relación entre presidente y gobernador terminó de cercenarse. La ambición de Trump por que la Fed bajase los tipos de interés ha sido explicitada en numerosas ocasiones por el propio presidente en sus redes sociales. Sin embargo, la institución siempre ha mantenido un enfoque metódico, agarrándose a los indicadores, datos y estadísticas para tomar cualquier solución en lo que a política económica respecta.

"Un imbécil testarudo"

En abril de 2025, cuatro meses después de volver a la Casa Blanca, Trump afirmó que el despido de Powell "no podía llegar lo suficientemente rápido", criticándolo por llegar "demasiado tarde y mal" ante la inflación. En agosto, el magnate cambió la crítica por el insulto. "Jerome 'Too Late' Powell, un IMBÉCIL testarudo, debe bajar sustancialmente las tasas de interés, ¡YA! AHORA, SI CONTINÚA NEGÁNDOSE, LA JUNTA DIRECTIVA DEBERÍA ASUMIR EL CONTROL", escribió Trump en su red social 'TruthSocial'.

Pocos meses después, el inquilino de la Casa Blanca llegó a insinuar que Powell tenía "verderos problemas mentales". En un foro de inversión conjunto entre EEUU y Arabia Saudí, Trump admitió que el único que por el momento evitaba su despido era Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EEUU. "Seré honesto: me encantaría despedirle. Debería ser despedido. El tipo es tremendamente incompetente", dejó claro Trump.

La gota que colmó el vaso

Durante todos estos años, Powell se mantuvo ajeno a las amenazas, críticas e insultos de Trump. Sin embargo, a comienzos de año, viendo cercano el final de su mandato, llegó la gota que colmó el vaso. A principios de enero, un grupo de fiscales estadounidenses, encabezado por la Fiscal del distrito de Columbia y acérrima aliada de Trump, Jeanine Pirro, incoó una investigación contra Powell por su testimonio ante la Comisión Bancaria del Senado en el mes de junio, respecto al coste de la renovación de las oficinas de la Fed.

En un vídeo difundido pocos días después de la noticia, Powell afirmó que la amenaza de cargos penales por, supuestamente, haber inflado el presupuesto de la renovación, que pasó de 1.900 millones de dólares a 2.500 millones durante la pandemia, eran meros "pretextos" dirigidos a socavar la independencia de la Fed.

"El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré haciendo el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y compromiso hacia el pueblo americano", concluyó Powell. Cuatro meses después, un juez estadounidense desestimó los cargos iniciados contra Powell, afirmando que "una gran cantidad de pruebas sugieren que el Gobierno presentó estas citaciones para presionar a su Powell a que votara a favor de una bajada de los tipos de interés o a que dimitiera".

Un relevo temprano

Powell ha lanzado estas palabras a los alumnos de Harvard, una de las más prestigiosas universidades del país y del mundo, como una de sus últimas declaraciones públicas como gobernador de la Fed. El pasado 30 de enero, Trump anunció oficialmente la nominación de Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores, como nueva cabeza visible de la institución. Warsh, como Powell en su momento, ha sido escogido por la Casa Blanca para hacer realidad al anhelo de Trump: tipos de interés más bajos.

Sin embargo, a Trump puede habérsele complicado el futuro: la guerra de Irán, que ha empujado los combustibles y la cesta de la compra al alza a nivel mundial, representa una seria amenaza para la inflación. Warsh, conocido históricamente como un halcón, alguien cuya prioridad principal es mantener la inflación baja a la hora de establecer la política monetaria, puede decantarse finalmente por mantener, o incluso subir los tipos de interés para lograrlo, algo que no gustaría en absoluto a su valedor y amenazaría con devolver al inicio el ciclo que comenzó con Powell.