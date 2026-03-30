Ya en vigor: ayudas de hasta 375.000 euros para que las pymes gallegas inviertan en I+D+i

Las pymes (pequeñas y medianas empresas) son el armazón principal de la economía gallega, representando el 99,8% del tejido productivo de la comunidad con todo lo que ello implica en términos de empleo y generación de riqueza.

Para apoyar el desarrollo y la adaptación a los retos futuros de estas empresas, la Xunta ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a la inversión en I+D+i para las áreas de biotecnología, tecnologías profundas y energías limpias.

Cómo solicitar las ayudas de hasta 375.000 euros

El Gobierno gallego ha confirmado el apoyo a las pymes en materia de I+D+i a través del nuevo programa Ciencia-Empresa, para el cual destinarán una dotación de tres millones de euros.

El programa incluye una convocatoria de ayudas ya publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que están abiertas a proyectos de cualquier ámbito temático. Eso sí, se hace un especial hincapié a las áreas identificadas como «prioritarias» por el 'Plan gallego de I+D+i' como pueden ser las tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial o las energías limpias.

Como detalla la Xunta en un comunicado, podrán acogerse a esta subvención todas las pymes que desarrollan su actividad en Galicia y que ejecuten, entre 2026 y 2028, proyectos de investigación y desarrollo experimental de carácter individual.

Como explica el Ejecutivo gallego: «La intensidad de la ayuda oscila entre el 40 y el 75% y la cuantía máxima es de 375.000 euros por proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa (si es pequeña o mediana) y de la categoría del proyecto (investigación industrial o desarrollo experimental)».

Otro aspecto reseñable de esta medida es que la convocatoria contempla la posibilidad de obtener anticipos de hasta el 80% de la subvención total concedida para reducir el índice de incertidumbre asociado a los procesos de I+D.

Para conseguir esta ayuda, las empresas deberán presentar su solicitud antes del lunes 27 de abril de este año.

Inversión de I+D+i por debajo de la media nacional

El programa Ciencia-Empresa busca potenciar el I+D+i gallego y reforzar la capacidad de la comunidad para transformar conocimiento en valor económico. En Este sentido, aunque la comunidad muestra una evolución positiva durante la última década, el peso de las empresas en la inversión total en I+D en Galicia continúa por debajo de la media estatal y europea.